The Washington Post: Неуспехът на контранастъплението извади на показ пукнатините в единството на Украйна

© След месеци на интензивна украинска контраофанзива, напрежението сред висшето ръководство на Украйна неочаквано се изля в общественото пространство. Това принуди президента Володимир Зеленски да направи няколко изявления, за да избегне ескалация на спорове, пише The Washington Post.



Има пукнатини в единството



"Сега всички трябва да насочат усилията си към защита на страната. Съберете се и не се давете във вътрешни борби или други проблеми... Сега ситуацията е същата, както преди. Ако няма победа, няма да има държава", каза Зеленски в едно от видеообръщенията.



Изданието отбелязва, че изявлението на Зеленски идва на фона на неговия публичен спор с главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна Валери Залужни относно това дали войната е стигнала до "задънена улица“. Зеленски отхвърли забележките, като каза, че не вярва, че "това е задънена улица“. Един от помощниците на президента (вероятно Игор Жовква - УНИАН) казва, че коментарите на Залужни пред медиите "улесняват работата" на Русия.



"След 20 месеца война започват да се появяват публични пукнатини в предишното непоклатимо национално единство на Украйна. Въпросът за безизходицата е особено чувствителен, защото украинските официални лица се страхуват, че това ще ги принуди да преговарят с Русия и да направят териториални отстъпки. По-голямата част от украинците са против това“, пише изданието.



Отбелязва се, че Украйна се готви за още една жестока зима "без практически никаква надежда за някакъв значителен напредък на южния фронт“. Залужни също прогнозира това. "Най-вероятно няма да има дълбок и красив пробив“, пише той в резонансна статия за The Economist.



WP отбелязва, че липсата на добри новини вреди на морала на украинците на фона на страховете, че Русия скоро ще възобнови атаките си срещу енергийната инфраструктура. Натискът идва не само от бойното поле, но и от партньорите. Във Вашингтон се появиха разногласия сред депутатите относно допълнителната помощ за Украйна.



В понеделник Зеленски публично отхвърли възможността за провеждане на президентски избори, но някои чуждестранни служители призоваха за избори, за да демонстрират ангажимента на страната към демокрацията.



В същото време Зеленски отсече, че дискусиите за избори са "абсолютно безотговорни“ по време на войната. Страната е във военно положение, което забранява провеждането на избори. В допълнение към хилядите войници, които се бият на фронта, милиони украинци са станали вътрешно разселени, което прави честните избори почти невъзможни.



Досега Украйна демонстрира силно национално единство, оставяйки настрана политическите съперничества, докато страната се защитава срещу руската инвазия.Но през последните дни някои наблюдатели в Киев изразиха разочарование, че вътрешните борби са изиграли роля в ключови решения, които потенциално биха могли сериозно да повлияят изходът от войната“, пише изданието.



Отбелязва се, че кабинетът на Зеленски внезапно освободи генерал Виктор Хоренко от поста командир на специалните сили. Това решение изненада дори главнокомандващия Залужни. Тогава стана известно, че това е станало по предложение на министъра на отбраната Рустем Умеров.



Бившият вицепремиер Павел Розенко разкритикува това решение. "Вие направихте много голяма грешка, когато направихте това изпълнение зад гърба на Залужни. И точно такива грешки отслабват Украйна в тази война! ... Жалко е, че политическите интриги продължават в тази ситуация!" - пише Розенко.



Изданието отбелязва, че политическите разногласия допълнително са помрачили националните настроения, особено на фона на трагедията с войниците от 128-а бригада и странната смърт на помощника на Залужни Генадий Частяков.



Раздор или единство?



Някои анализатори отхвърлиха идеята, че има реални различия между Зеленски и Залужни относно бъдещето на войната.



"И Залужни, и Зеленски се опитват да изпратят едно и също послание на западните правителства – разберете какъв е залогът в Украйна. Надявам се, че вместо да търсят някакви маловажни и популистки причини за ограничаване на подкрепата за Украйна, западните правителства, политиците и медиите наистина ще се вслушат какво казват“, отбеляза бившият депутат и анализатор Анна Гопко.



В обръщението си в понеделник вечерта Зеленски настоя, че Украйна може да триумфира над руснаците, ако страната остане единна. "Нашата победа е постижима. Ще постигнем това, ако всички се съсредоточим върху тази цел. Не за политическа или лична изгода. Не за вътрешни борби, които не носят ползи", заяви президентът.



Наскоро влиятелното издание The Economist публикува статия на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни. Генералът предупреди, че войната срещу Руската федерация се превръща в позиционна и това е конфронтация на изтощение, което е в полза на Москва.



Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна подчерта, че за да излезе от позиционна война, украинската държава има нужда и от авиация, тъй като за провеждане на наземни операции е необходимо да се контролира въздушното пространство.