The Guardian: Абрамович е предал част от състоянието на децата си преди войната в Украйна

© Руският бизнесмен Роман Абрамович може да е прехвърлил значителна част от състоянието си в доверителни фондове на децата си малко преди началото на руската военна интервенция в Украйна. Това съобщи в петък The Guardian, позовавайки се на данни, предоставени му от анонимен източник от кипърската компания MeritServus, която е специализирана в регистриране на офшорни компании и доверителни фондове.



Според изданието общо Абрамович може да е прехвърлил най-малко 4 милиарда долара активи на седемте си деца, включително недвижими имоти, частни самолети, хеликоптери и яхти. Съобщава се, че реорганизацията на 10 доверителни фонда, свързани с бизнесмена, е започнала три седмици преди началото на войната, когато западните правителства предупредиха, че ще наложат санкции срещу представители на руския бизнес в случай на конфликт в Украйна.



Според The ​​Guardian ФБР на САЩ по-рано са съобщили, че Абрамович е променил крайните бенефициенти на два от своите фондове. Изданието посочва, че след публикуването на нови данни за фондовете в ЕС може да започне дискусия за необходимостта от замразяване на активите на децата на Абрамович. В Европейския съюз и Великобритания през март предприемачът попадна под санкции, които сега се опитва да оспори, но в САЩ не бяха наложени ограничения срещу него. В същото време експерти, интервюирани от изданието, казват, че действията на предприемача могат да се считат за целенасочени, но ще бъде трудно да бъдат признати за незаконни.



Абрамович и неговите възрастни деца не отговориха на съобщенията на The Guardian, които поискаха коментар. От MeritServus казват пред изданието, че не могат да разкриват информация за своите клиенти.



Също така Абрамович представляваше руското правителство на проведените през пролетта преговори между делегации на Москва и Киев в Турция.