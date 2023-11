The Economist: Доналд Тръмп е най-голямата заплаха за човечеството през 2024 г.

© "Сянка надвисва над света", пише в тазгодишния 38-ми наръчник за прогнози към предстоящата година, британското издание The Economist.



"И през всичките 38 години нито един човек не е затъмнявал анализа ни толкова, колкото Доналд Тръмп помръчава 2024 г.", пише британската медия.



"Започваме да осъзнаваме, че победата на Тръмп през следващия ноември е с вероятност 50 на 50. Тръмп доминира в първичните избори на републиканците. Няколко социологически проучвания го представят пред президента Джо Байдън в колебаещите се щати. В едно от тях, за New York Times, 59% от гласоподавателите му се доверяват по отношение на икономиката, в сравнение с едва 37% за Байдън. Поне в първичните избори гражданските искове и наказателните преследвания само укрепиха подкрепата за Тръмп. В продължение на десетилетия демократите разчитаха на подкрепата на чернокожите и латиноамериканските избиратели, но значителен брой от тях изоставят партията. През следващите 12 месеца едно препъване на някой от кандидатите може да определи надпреварата и по този начин да преобърне света", пише The Economist.



"Сега е много опасен момент за света, човек като Доналд Тръмп отново да почука на вратата на Овалния кабинет в Белия дом. Твърденията на предишния президент на САЩ, че ще спечели изборите през 2020 г., бяха повече от лъжи: Тръмп разчиташе на факта, че ще може да манипулира и сплаши своите сънародници, и циничният му план проработи. Какво би означавала победа на Тръмп на президентските избори в САЩ следващата година в свят, в който Русия, Китай и Иран координират усилията си за изграждане на нов световен ред, където правосъдието се раздава със сила и авторитарните лидери се чувстват в безопасност", пита британското списание.