#BREAKING: Palestinian terrorist attack in Jerusalem’s Old City.



2 are critically injured, the terrorist was shot dead. pic.twitter.com/8zdPQCRpGl — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 21, 2021 Четирима ранени, двама от които са в критично състояние, при стрелба от неизвестен извършител в Стария град на Йерусалим, съобщи "Times of Israel“.



Според пресслужбата на израелската полиция нападателят е неутрализиран, а според свидетели ранените мъже са около 30-годишни. По непотвърдена информация извършителят е застрелян.



Инцидентът става няколко дни, след като двама полицаи бяха ранени с нож. Към момента не се съобщават повече подробности за случилото се.