ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Страните с най-мощните армии в света - Къде се класира България
Докато САЩ и Русия продължават да разполагат с едни от най-модерните оръжейни системи, други страни се затрудняват да се адаптират, било поради ограничени ресурси, било поради малкия размер на въоръжените си сили. Пренаселените страни като Китай и Индия разполагат с мощни човешки ресурси, докато други – като Исландия и Коста Рика – са избрали да не поддържат армия, като се застъпват за мирна стратегия.
Класацията на военната мощ за 2025 г. на Global Firepower оценява 145 държави въз основа на 60 показателя, включително персонал, оборудване, финансови данни и природни ресурси.
Класацията, въпреки ограниченията си, дава индикативна представа за световните военни баланси в епоха на технологични промени.
Съвсем очаквоно сред най-силните армии се нареждат САЩ (първо място с PwrIndx от 0,0744) и Русия (на второ място с PwrIndx от 0,0788), те са последвани от Китай, Индия и Южна Корея. За 2025 г. България заема едва 62-ро място от 145 страни, включени в годишния преглед на GFP. След нас се нареждат Сърбия, Сирия и Еквадор. Само за сравнение - през 2023 година страната ни е заемала 59-то място.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4685
|предишна страница [ 1/781 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:11 / 14.11.2025
182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в...
21:06 / 14.11.2025
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:18 / 14.11.2025
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
07:57 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS