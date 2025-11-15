ИЗПРАТИ НОВИНА
Страните с най-мощните армии в света - Къде се класира България
Автор: Николина Александрова 11:23
Някои от най-впечатляващите технологични постижения в момента се наблюдават на съвременните бойни полета, където армиите използват най-модерни технологии – от автономни оръжейни системи и изкуствен интелект до сложни форми на кибервойна. Въпреки това, не всички страни са успели да се приспособят към този бърз напредък.

Докато САЩ и Русия продължават да разполагат с едни от най-модерните оръжейни системи, други страни се затрудняват да се адаптират, било поради ограничени ресурси, било поради малкия размер на въоръжените си сили. Пренаселените страни като Китай и Индия разполагат с мощни човешки ресурси, докато други – като Исландия и Коста Рика – са избрали да не поддържат армия, като се застъпват за мирна стратегия.

Класацията на военната мощ за 2025 г. на Global Firepower оценява 145 държави въз основа на 60 показателя, включително персонал, оборудване, финансови данни и природни ресурси.

Класацията, въпреки ограниченията си, дава индикативна представа за световните военни баланси в епоха на технологични промени.

Съвсем очаквоно сред най-силните армии се нареждат САЩ (първо място с PwrIndx от 0,0744) и Русия (на второ място с PwrIndx от 0,0788), те са последвани от Китай, Индия и Южна Корея. За 2025 г. България заема едва 62-ро място от 145 страни, включени в годишния преглед на GFP. След нас се нареждат Сърбия, Сирия и Еквадор. Само за сравнение - през 2023 година страната ни е заемала 59-то място.


