Ryanair с нови изисквания към пътниците

© Ryanair настоява пътниците да бъдат възпирани да пият твърде много преди качване на борда на самолета. От нискотарифната авиокомпания смятат, че това ще помогне за справяне с нарастващия проблем с деструктивното поведение на борда на нейните полети, пише Euronews.



"Време е органите на ЕС да предприемат действия за ограничаване на продажбата на алкохол на летищата", се казва в изявление на ирландската авиокомпания.



"Не разбираме защо пътниците на летищата не са ограничени до две алкохолни напитки (използвайки бордната си карта точно по същия начин, по който се ограничават продажбите в безмитните магазини), тъй като това би довело до по-безопасно и по-добро поведение на пътниците на борда на самолетите и до по-безопасно пътуване за пътниците и екипажите в цяла Европа."



Искането идва в момент, когато Ryanair съди пътник за 15 000 евро, след като поведението му е довело до отклоняване на полет през април 2024 г.



Нискотарифната авиокомпания твърди, че "непростимото поведение" на този пътник по време на полет от Дъблин до Лансароте е било толкова смущаващо, че е принудило самолета да се отклони към Порто, Португалия, за да се осигури безопасността му - където е трябвало да плати на членовете на екипажа и на над 160 други пътници за нощувка.



Ryanair изтъкна, че тя и други авиокомпании вече ограничават продажбата на алкохол по време на полет, но заяви, че пътниците все още могат да консумират "излишен" алкохол на летищата преди качване на борда, особено по време на закъснения на полети, без подобни ограничения.



Авиационните агенции отдавна изразяват загриженост относно нарушаващите спокойствието инциденти по време на полет - особено тези, които водят до насилие срещу други лица на борда, словесни обиди, тормоз или други опасности за здравето като тютюнопушенето.



От Ryanair публикуваха и разходите си, направени заради пияния пътник. Най-високият разход от 7000 евро е за осигуряване на нощувка и храна на пътниците и екипажа в допълнение към 2500 евро за летищни такси за кацане и обслужване, 1800 евро за разходи за заместване на екипажа, 2500 евро за португалски правни такси, 800 евро за излишно гориво и 750 евро за загубени продажби по време на полет.



Невъздържаното поведение по време на полет се увеличава



Напоследък сигналите за недисциплинирани пътници в самолетите зачестяват.



Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз отбелязва, че макар да не може да предостави конкретни данни, "както броят, така и тежестта на инцидентите" са се увеличили в Европа от 2020 г. насам.



В световен мащаб Международната асоциация за въздушен транспорт установи, че през 2023 г. на всеки 480 полета е имало един нарушаващ спокойствието инцидент, въз основа на данни от над 24 500 доклада и 50 оператора от цял свят. Това е увеличение спрямо един на всеки 568 през 2022 г.



Колко от тези инциденти са свързани с алкохол, не е известно. Но наред с усилията, насочени към цялостното предотвратяване на деструктивното поведение по време на полет, IATA и други авиационни групи и преди са подчертавали значението на отговорното предлагане на алкохол, недопускането на пътници в нетрезво състояние на борда и участието в допълнителни инициативи за безопасност, като например "One Too Many" във Великобритания.



Междувременно в САЩ Федералната авиационна администрация съобщи, че през миналата година е получила 2102 сигнала за инциденти с недисциплинирани пътници, в резултат на което са наложени глоби в размер на 7,5 млн. долара (7,3 млн. евро). Този брой инциденти се е увеличил с 1 % спрямо 2023 г., но все още е далеч под пика от 5 973 инцидента през 2021 г.