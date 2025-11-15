ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Руски медии: Путин е поддържал тайна връзка с непълнолетна участничка в конкурс за красота
Според публикация на "Проект", Алиса Харцева – тогава ученичка в гимназия – се запознала с Владимир Путин чрез дръзък календар, подготвен от младежкото движение "Наши" като подарък за рождения му ден. В календара Харцева се появява като "Мис април". Както се посочва, Кремъл е получил материала и в рамките на по-малко от месец Харцева е получила телефонно обаждане, с което я канят на среща в официалната вила на тогавашния министър-председател в Ново-Огариово. Обаждането се приписва на сътрудник на Путин, въпреки че в средите на "Наши“ се разпространява твърдението, че самият Путин се е свързал с нея, впечатлен от снимките.
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
Източници, които са говорили с "Проект", твърдят, че връзката между руския президент и Харцева е започнала веднага и е продължила на постоянна основа, със срещи, които са се провеждали два пъти месечно. Посещенията са били внимателно координирани, за да съвпадат с отсъствията на Алина Кабаева, която по това време вече се е считала за основната партньорка на Путин. Бившата му съпруга, Людмила Путина, вече не е живяла в официалната резиденция и по-късно двойката се е развела.
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Въпреки че връзката на Харцева с руския лидер се е пазила в тайна от обществеността, самата тя не е била неизвестна. Тя се появява в телевизионни предавания, където говори за календара, а след това е избрана директно за финала на конкурса "Мис Русия", който се излъчва по държавния канал НТВ. Според репортажа участието й във финалната фаза се счита за резултат от връзките, които е придобила благодарение на отношенията си с руския министър-председател. Въпреки че не печели титлата, тя се класира в десетката и не взима приза, за да не се породят подозрения.
От "Проект" твърдят, че ръководители на "Наши" са се опитали да се възползват от контактите на Харцева с Путин, за да предадат искания и да засилят политическото си влияние, сравнявайки нейната позиция с тази на мадам де Помпадур в двора на Луи XV. Въпреки това, според източниците, нито едно от тези усилия не е дало резултат, а се смята, че такива действия са раздразнили руския президент. В крайна сметка посещенията на Харцева изглежда са спрели, въпреки че в статията се споменава, че Путин е помогнал на баща й да си намери работа и се е погрижил тя да бъде приета в университета, както и да придобие луксозен апартамент в Москва. На въпрос дали Путин е помогнал за придобиването на жилището, Харцева отговаря: "Никой никога не ми е задавал такива глупав въпрос".
Днес, според същата информация, Харцева е съсобственик на верига луксозни солариуми. Новите разкрития идват в продължение на книга, в която се споменава, че Путин, въпреки че публично подкрепя традиционните ценности и институцията на семейството, в личния си живот избира "свободни" връзки и партньори без ангажименти. Самият той е заявил: "Имам личен живот, в който не допускам намеса. Той трябва да бъде уважаван".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:11 / 14.11.2025
182 млн. лева разпределят Пловдив и още 6 общини за електробуси в...
21:06 / 14.11.2025
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:18 / 14.11.2025
Майка и нейните две деца починаха след консумация на улична храна...
12:43 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
07:57 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:28 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS