ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Проблем със заплатите в еврозоната
По данни на ЕЦБ договорените възнаграждения са били с 2,95% по-високи през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано. За цялата година увеличението е 2,83%, което представлява значително забавяне спрямо ръста от 4,51% през 2024 г.
Според анализаторите тенденцията подсказва, че инфлацията може да остане под целевото равнище от 2% през 2026 г. Икономистите на ЕЦБ очакват по-умерено нарастване на заплатите през тази и следващата година, така че темпът им да се доближи до движението на цените, предаде NOVA.
Забавянето идва на фона на стабилен пазар на труда, като безработицата се задържа близо до исторически минимум. Експертите прогнозират дори леко понижение заради демографски фактори и възможен недостиг на работна ръка. В същото време анализи на Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания не откриват сериозни доказателства, че навлизането на изкуствения интелект засега води до масова загуба на работни места, макар да предупреждават, че подобен риск не бива да бъде подценяван.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1916
|предишна страница [ 1/320 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 46 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българс...
18:55 / 20.02.2026
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:23 / 20.02.2026
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS