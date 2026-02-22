Проблем със заплатите в еврозоната

© Ръстът на заплатите в страните от еврозоната се е забавил през 2025 г., въпреки че безработицата остава близо до рекордно ниски нива. Това е знак, че инфлацията вероятно ще се задържи около целта на Европейската централна банка и през настоящата година, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".



По данни на ЕЦБ договорените възнаграждения са били с 2,95% по-високи през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано. За цялата година увеличението е 2,83%, което представлява значително забавяне спрямо ръста от 4,51% през 2024 г.



Според анализаторите тенденцията подсказва, че инфлацията може да остане под целевото равнище от 2% през 2026 г. Икономистите на ЕЦБ очакват по-умерено нарастване на заплатите през тази и следващата година, така че темпът им да се доближи до движението на цените, предаде NOVA.



Забавянето идва на фона на стабилен пазар на труда, като безработицата се задържа близо до исторически минимум. Експертите прогнозират дори леко понижение заради демографски фактори и възможен недостиг на работна ръка. В същото време анализи на Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания не откриват сериозни доказателства, че навлизането на изкуствения интелект засега води до масова загуба на работни места, макар да предупреждават, че подобен риск не бива да бъде подценяван.