Проблем със заплатите в еврозоната
Автор: ИА Фокус 10:04Коментари (1)2029
©
Ръстът на заплатите в страните от еврозоната се е забавил през 2025 г., въпреки че безработицата остава близо до рекордно ниски нива. Това е знак, че инфлацията вероятно ще се задържи около целта на Европейската централна банка и през настоящата година, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

По данни на ЕЦБ договорените възнаграждения са били с 2,95% по-високи през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано. За цялата година увеличението е 2,83%, което представлява значително забавяне спрямо ръста от 4,51% през 2024 г.

Според анализаторите тенденцията подсказва, че инфлацията може да остане под целевото равнище от 2% през 2026 г. Икономистите на ЕЦБ очакват по-умерено нарастване на заплатите през тази и следващата година, така че темпът им да се доближи до движението на цените, предаде NOVA.

Забавянето идва на фона на стабилен пазар на труда, като безработицата се задържа близо до исторически минимум. Експертите прогнозират дори леко понижение заради демографски фактори и възможен недостиг на работна ръка. В същото време анализи на Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания не откриват сериозни доказателства, че навлизането на изкуствения интелект засега води до масова загуба на работни места, макар да предупреждават, че подобен риск не бива да бъде подценяван.


Aнонимен
преди 46 мин.
0
 
 
Аа нали сте с евро бре какъв ви е проблема.ГЛУПАЦИ ЦИОНИСТКИ ЯЖТЕ МУ У....Я НА ТОВА ЕВРО НИЩО НЕ СПЕЧЕЛИХМЕ ОТСЕН, ЧЕ ЗАГУБИХМЕ МИЛИОНИ ЗА НАПЕЧАТВАНЕТО МУ И ВАЛТУНИЯТ БОРД ОТ 40 МЛРД.,ЕЕЕ МНОГО СМЕ ДОБРЕ С ЛЪЖЛИВИТЕ ЦИОНСТКИ ИЗ..РОДИ,АКО ВА ЗАПРАСКАМ С ЕДНА ПРАВА ЛОПАТА ТА ЕДИН БОКЛУК НЯМА ДА ОСТАВЯ ЖИВ ЕВРОТО ХА ХА ХА ИЗЛАГАЦИЯ ОТ ВСЯКЪДЕ СА ТЕЯ НЕЩАСТНИЦИ ЕС И САТАНАТО!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българс...
18:55 / 20.02.2026
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:23 / 20.02.2026
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026

