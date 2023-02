Поредна "битка": Компанията майка на TikTok се изправя срещу Meta

© Базираната в Китай компания ByteDance Ltd., собственик на нашумялата мрежа за споделяне на видео TikTok, започва да завзема пазарен дял в областта на очилата за виртуална реалност, който Meta Platforms Inc. определя като критичен за своето бъдеще.



Преди две години ByteDance закупи Pico, китайски стартъп, който произвежда VR очила. Това постави началото на нов фронт в съревнованието на китайската компания с Meta, чиито услуги Instagram и Facebook се борят за потребители и рекламни долари с TikTok, тъй като приложението за кратки видеоклипове набра сериозна популярност.



Оттогава доставките на очилата на Pico са се ускорили, превръщайки я в малка, но бързо издигаща се до второто място на световния пазар след Meta компания по данни от индустрията, въпреки че Pico не продава своите потребителски джаджи в САЩ, пише в свой анализ The Wall Street Journal.



През 2021 г. Марк Зукърбърг преименува Facebook на Meta, отчасти за да отрази залога си за метавселената - по-поглъщаща версия на интернет, която ще се използва предимно чрез очила за виртуална реалност.



Компанията отделя много средства за тази концепция. В последния си тримесечен отчет Meta заяви, че има над 200 приложения за нейните VR устройства, които са генерирали продажби за над 1 млн. долара всяко, въпреки че общите приходи в сегмента Reality Labs на Meta са намалели със 17% през тримесечието поради по-ниските продажби на Quest 2.



Meta държеше 90% от пазарния дял преди около година по данни на изследователската фирма International Data Corp. До третото тримесечие на 2022 г. - последният период, за който има налични данни - пазарният ѝ дял е спаднал до около 75%. Пазарният дял на Pico се е увеличил повече от три пъти за същия период до около 15%. Нито един друг производител на VR очила не държи повече от 3% от пазара.



Доставките на очилата на Meta през третото тримесечие са намалели с 48% спрямо предходната година, сочат данните на IDC. Pico на ByteDance е единственият производител на хедсети, който увеличава доставките си на пазар, чиято стойност се оценява на 4 млрд. долара през 2022 г.



"Радваме се, че потребителите разполагат с повече начини да изпитат виртуалната реалност, защото когато го правят, това помага за подхранването на екосистемата, което от своя страна насърчава разработчиците да създават повече страхотно съдържание", заяви говорител на Meta.



ByteDance отказва коментар по темата, пише Investor.



Навлизането на ByteDance на пазара на очилата за виртуална реалност се случва в труден момент за компанията. Базираната в Пекин фирма е под прицела на официални лица и политици в САЩ, които изразяват опасения, че китайското правителство може да използва данните от TikTok, за да шпионира американци. Приложението на TikTok е забранено за инсталиране на устройства, ползвани в американски държавни и щатски учреждения, а някои служители от администрацията на Джо Байдън възнамеряват да се опитат да принудят TikTok да бъде продадена на американска компания.



Pico предлага очила за лична употреба в Европа и Азия - пазари, които са по-отворени към устройствата на китайските компании, отколкото САЩ. Потребителите на тези пазари се насочиха към Pico отчасти в отговор на увеличението на цената на Meta със 100 долара, въведено за Quest миналата година, казва Дитеш Убрани, мениджър проучвания в IDC. След увеличението на цената Quest 2 на Meta струва 399 долара. Основните потребителски слушалки на Pico се продават на дребно за приблизително равностойността на 450 долара. Pico също така се предлага на някои пазари в чужбина, където устройството на Meta не се е предлагало в миналото.



Последните данни не отразяват продажбите на най-новите потребителски очила на Pico, Pico 4, които бяха пуснати на пазара с положителни отзиви през октомври. "Ако не друго, ще видите, че динамиката им се увеличава през четвъртото тримесечие", добавя Убрани. Meta също пусна ново устройство през октомври, Quest Pro, предназначено за професионалисти, което се продава на дребно за 1500 долара.



Конкуренцията става все по-ожесточена. Очаква се по-късно тази година Apple Inc. да пусне на пазара очила за добавена реалност, а Microsoft Corp. предлага очила за смесена реалност за бизнеса, наречени HoloLens. Очаква се този пазар да се превърне в индустрия на стойност 16 млрд. долара до 2026 г. според IDC.