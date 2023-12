Почина актьор, изиграл повече от 130 филмови и телевизионни роли

© Тъжно!



Почина британският актьор Том Уилкинсън на 75-годишна възраст в дома си, предаде Би Би Си.



Той е известен с филми като "Време за мъже" (The Full Monty), "Влюбеният Шекспир" (Shakespeare In Love) и "Най-екзотичният хотел "Мариголд“" (The Best Exotic Marigold Hotel).



Уилкинсън спечели Бафта за "Време за мъже" през 1997 г. Той има общо шест номинации за Бафта, както и две за Оскар, за филмите "Майкъл Клейтън" и "В спалнята".



Уилкинсън е изиграл повече от 130 филмови и телевизионни роли. Той е роден в Лийдс, завършил е Кралската академия за драматични изкуства, а първата си голяма роля получава през 1986 г. в сериала "Пръв сред равни". През 1988 г. се жени за актрисата Даяна Хардкасъл, като двамата има две дъщери.