|Освободиха собственика на изгорелия на нова година бар в Швейцароя
Швейцарски съд в четвъртък отмени предварителния арест на Морети в замяна на няколко условия. Морети ще трябва да плати гаранция от около 215 000 евро, няма право да напуска страната и е "задължен да се явява в полицейското управление всеки ден".
Морети, обвиняем в разследването, започнато след трагедията, при която загинаха 40 души и 116 бяха ранени, беше в предварително задържане от 9 януари. Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки.
