Обявиха Зеленски за най-влиятелния евреин в света

© Израелският вестник The Jerusalem Post обяви в неделя своя годишен списък на "най-влиятелните евреи в света“, чието публикуване е насрочено да съвпадне с Рош Хашана, еврейската Нова година, празнувана тези дни. На първо място авторите поставят президента на Украйна Владимир Зеленски.



Според изданието тази година украинският президент е спечелил рядко срещания за политик статут на "световна икона“. На фона на ситуацията около Украйна Зеленски е "един от най-влиятелните хора в света днес, а не само най-влиятелният евреин в света“, твърди The Jerusalem Post.



На второ място авторите на списъка поставиха израелския премиер Яир Лапид, а на трето - френския премиер Елизабет Борн, чиито родители са преживели Холокоста, отбелязва вестникът.



Според The ​​Jerusalem Post десетте най-влиятелни евреи на планетата включват още посланикът на САЩ в Израел Том Нейдес (4-то място), бившият министър-председател на Израел, настоящ опозиционен лидер Бенямин Нетаняху (5-то място), държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен (8-е място).



Общо списъкът съдържа 50 имена. Сред тях са политици, общественици, учени, предприемачи, културни дейци от еврейски произход, живеещи както в Израел, така и в чужбина. Публикуването на списъка от The Jerusalem Post е насрочено да съвпадне с новата 5783 година според еврейския календар, която се празнува тази година от вечерта на 25 септември.