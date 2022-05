Млада непримирима активистка се дегизира като доставчик на храна и напусна Русия

© Политическата активистка и член на руската група Pussy Riot Мария Альохина избяга от домашен арест в Москва, дегизирана като доставчик на храна, пише The New York Times.



33-годишната Альохина беше под домашен арест от април, след като заедно с останалите от Pussy Riot присъстваха на протест срещу войната в Украйна.



Альохина е предприела дръзкото бягство, защото е била осъдена да прекара 21 дни в наказателна колония. Тя се дегизирала като доставчик на храна и успяла да се измъкне от Русия. Лидерката Pussy Riot потърсила убежище в Литва, където й осигурили документи за пътуване. След няколко неуспешни опита за преминаване границата между Беларус и Литва, активистката успяла да си осигури специален документ, който й дава права на гражданин на ЕС.



Сравнявайки историята си с "шпионски роман“, Альохина каза пред The ​​New York Times: "Щастлива съм, че успях да се измъкна от руските власти. Все още не разбирам напълно какво съм направила. Не мисля, че Русия вече има право да съществува. Още преди войната имаше въпроси от какви ценности е обединена и накъде отива. Но сега не мисля, че това вече е въпрос“.