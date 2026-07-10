Един от най-коментираните ресторанти на гръцкия остров Миконос отново предизвиква полемика заради обвинения в шокиращо високи сметки. Заведение DK Oyster, разположено на плажа Платис Ялос, години наред е обект на критики в Tripadvisor, където вече има над 2000 отрицателни отзива и рейтинг едва 2,1 от 5.

Ресторантът се рекламира като "луксозна дестинация за ценители, търсещи спокойствие и уединение", но според множество туристи реалността е съвсем различна.

Сред най-фрапиращите разкази е този на френски турист, който твърди, че е платил 600 евро за две мохита и две порции кралски рак. Американско семейство пък разказва, че след няколко предястия и пет напитки е получило сметка за 1500 евро.

За да провери дали репутацията на заведението е заслужена, журналист на бритаското издание Independent посещава ресторанта лично.

По-скъп от всички останали на плажа

Преди това той разглежда останалите таверни по крайбрежната алея. Цените в района също не са ниски - два шезлонга струват между 30 и 50 евро, мусаката е около 22 евро, пиците започват от 15 евро, а омарът се предлага за приблизително 120 евро на килограм.

Собственици на други заведения не крият, че са запознати с лошата слава на DK Oyster.

Те продължават да работят така, сякаш интернет не съществува, но Tripadvisor вече ги настигна коментира служител в съседна таверна

По думите му сезонът в Миконос е слаб. Туристите са по-малко, много посетители предпочитат Турция или Испания, където получават повече срещу парите си.

Меню с цени, които стряскат

Самият ресторант се оказва далеч по-непретенциозен, отколкото човек би очаквал.

Още менюто прави силно впечатление. Цените включват:

клуб сандвич с пилешко – 44 евро;

пържени картофи – 19 евро;

паста с омар – 298 евро за килограм.

Журналистът си поставя лимит от 50 евро и избира най-скромната възможна поръчка - капучино за 10 евро и бъркани яйца за 13 евро.

По думите му кафето е сервирано в миниатюрна чашка, но порцията яйца е достатъчно голяма за двама души.

Туристи поръчват без да гледат цените

Докато наблюдава посетителите, журналистът става свидетел на поредица от скъпи поръчки.

Италианска двойка поръчва четири мохита, без изобщо да поиска меню. Впоследствие става ясно, че всяко коктейлче струва 58 евро.

Друга двойка избира смутита и две порции паста с кралски рак. Общата стойност на тази "лека закуска" достига 430 евро.

Жена, която има къща край плажа, нарича това "ефекта Миконос".

"Хората идват тук и искат да се почувстват като милионери или попзвезди. Започват да поръчват, без изобщо да гледат цените. Виждам го постоянно."

Все пак сметката съвпада с менюто

Накрая журналистът плаща 23 евро за капучиното и яйцата си – сума, която определя като абсурдно висока, но отбелязва, че тя напълно съответства на цените, обявени в менюто.

Собственикът на ресторанта Димитрис Каламарас твърди, че негативната репутация се дължи на "изнудващи инфлуенсъри", които публикуват отрицателни ревюта.

Служител в заведението също защитава политиката му.

"Предупреждаваме клиентите, че за ползване на шезлонг има минимална консумация от 35 евро. Ако някой си поръча омар, естествено ще плати много повече - цените са написани в менюто."

"Това е Миконос"

Двойка туристи от Лондон, с която журналистът разговаря след посещението си, казва, че не е чувала конкретно за DK Oyster, но не е изненадана от подобни истории.

"Това е Миконос. Всеки знае, че тук има места, които ще ти поискат колкото решат. Просто трябва предварително да проучиш къде сядаш. Не би влязъл в случайно заведение във Великобритания, защо да го правиш тук?", казват те.

Историята на DK Oyster се превръща в символ на все по-често отправяните критики към Миконос - остров, който остава сред най-желаните туристически дестинации в Гърция, но все по-често е обвиняван, че високите цени и демонстративният лукс отблъскват както местните, така и чуждестранните посетители.