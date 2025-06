"Гугъл" убива трафика на новинарското съдържание

© Откакто Google започна да внедрява AI Overviews — автоматични обобщения, които дават директен отговор на търсенията, без потребителят да кликва върху линкове — издателите отчитат рязък срив в трафика. "Google заравя живия интернет“, пише New York Magazine. AI Overviews вече се използва от 1,5 милиарда души месечно — аудитория, която по-рано би кликнала на линкове.



Към това се прибавя и новият "AI режим“, който в момента се тества. Журналистът Беноа Жорж предупреждава, че той може да нанесе сериозни щети на онлайн медиите. Режимът автоматично разбива въпроса на потребителя на подтеми и извършва множество търсения едновременно, като представя резултатите с линкове, "по-скоро като бележки под линия, отколкото като дестинации“.



Главният изпълнителен директор на Google, Сундар Пичай, настоява, че компанията все още насочва трафик към сайтовете: "Във всички наши продукти AI режимът ще показва източници. Изпращането на трафик към уеба остава наш приоритет. Никой не го прави в мащаба, в който ние го правим.“



Но според самите издатели, ефектът е друг. Bloomberg съобщава, че независими сайтове отчитат спад в трафика с "над 70%“, а някои дори са били принудени да прекратят дейността си. Business Insider обяви съкращения на 21% от персонала си, като мотивира решението с нуждата да се подготви за "драстични спадове в трафика, които не зависят от нас“. А асоциацията News Media Alliance, представляваща издатели като Condé Nast, The New York Times и Vox Media, не спестява критиките си: "Линковете бяха последното, което правеше търсенето справедливо — те носеха трафик и приходи. Сега Google използва съдържанието насила, без компенсация и без икономическа възвръщаемост. Това е кражба.“



Надежда с ChatGPT?



В опит да компенсират загубите, някои медии се обръщат към AI търсачки като ChatGPT, Perplexity и Mistral — с известен успех. "Трафикът към портала L’Informé от тези AI източници расте с 40–50% месечно от началото на годината. Все още са малки обеми, но водят до по-висока конверсия — потребителите, дошли от AI, купуват абонамент 6 пъти по-често от тези, дошли от Google“, споделя директорът на L’Informé, Жил Танги.



Според Digiday, ChatGPT генерира все повече трафик към онлайн медиите. През април 83% от изходящите линкове на ChatGPT са били към информационни сайтове (в сравнение с 64% през януари). BBC отчита ръст от 188% в посещенията си от ChatGPT. Но въпреки тези впечатляващи проценти, реалният обем остава малък спрямо трафика от Google. "Да, AI трафикът нарасна с над 1000% за година, но стартирахме от почти нула. Въздействието все още е пренебрежимо“, споделя медиен мениджър.



С други думи: AI търсачките може да изпращат по-ценен трафик, но не и в обема, който Google осигурява — компанията все още държи над 90% от пазара на търсене.



И в това се крие дълбоката промяна — Google променя самата природа на търсенето. "AI Overviews и AI режимът — когато не грешат — дават чисти, добре структурирани отговори, които изпъкват още повече на фона на традиционните резултати, замърсени от преоптимизирано и повтарящо се съдържание, създадено за алгоритмите“, отбелязва New York Magazine. "Прегръщайки изкуствения интелект, Google скрива източниците, от които черпи, запазва линковете, но ги пренебрегва, докато все така използва съдържанието им за генериране на обобщения.“



За медиите това е краят на едно неписано споразумение: създаваш качествено съдържание — получаваш трафик. Самият Пичай го признава с половин уста: "Възможно е някои потребители да виждат по-разнообразно съдържание, но това означава, че определени издатели може да получават по-малко трафик.“