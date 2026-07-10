Гръцката полиция затвори временно за движение участък от магистрала "Егнатия“ в посока Кавала тази сутрин след тежък пътен инцидент с тежкотоварен автомобил. Движението в района се пренасочва по обходни маршрути, докато на мястото има засилено присъствие на органите на реда, разбра Plovdiv24.bg, Според сигнали от пътуващи граждани и публикации в гръцките медии ограниченията по трасето са въведени в сутрешните часове.

Около 09:30 часа пътуващи съобщиха, че органите на реда отбиват превозните средства на изхода за Фанари. На кръстовището под магистралата, което разпределя автомобилния поток в посока Солун и Комотини, е разположен засилен полицейски патрул. В резултат на наложените принудителни мерки пътят за Фанари се е напълнил с чакащи тирове. По-късно гръцките медии потвърдиха, че магистрала "Егнатия“ в участъка до Ксанти и Комотини остава затворена за превозни средства до второ нареждане.

Причината за пълното спиране на движението е тежък инцидент с камион, превозващ потребителски стоки за супермаркети, който е възникнал около 05:00 часа сутринта. Тежкотоварното превозно средство се е блъснало последователно в предпазния парапет на пътя, след което се е преобърнало и се е възпламенило. Вследствие на пожара машината е изгоряла напълно, а водачът е транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение.