"Гебрюдер Вайс" доказва устойчивостта си на кризи

© Gebrüder Weiss Логистичната компания генерира предварителен нетен оборот от 1,77 милиарда евро през изминалата финансова година Международната транспортна и логистична компания Gebrüder Weiss генерира нетен оборот от 1,77 милиарда евро през финансовата 2020 година. Това съответства на увеличение на оборота с 3,7% в сравнение с предходната година (2019: 1,71 милиарда евро). Така компанията продължава пътя си на растеж от изминалите години. "Решаващият фактор за положителния баланс беше, че останахме гъвкави и напълно оперативни дори по време на кризата с коронавируса – и то на всички места по света. Въпреки многократните фази на локдаун и глобалния недостиг на товарно пространство, ние винаги бяхме в състояние да предложим на нашите клиенти подходящи транспортни решения. Нашите служители постигнаха изключителни резултати при трудни условия“, казва Волфрам Зенгер-Вайс, председател на управителния съвет на Gebrüder Weiss.



"Best of both Worlds“ ("Най-добро от двата свята") Стратегията за цифровизация се доказа



Компанията направи важна стъпка в процеса на цифровизация през 2020 г. с въвеждането на новия клиентски портал myGW. Онлайн платформата позволява лесен, бърз и директен достъп до всички услуги на Gebrüder Weiss и предоставя информация за транспортни и логистични поръчки в реално време. "Нашата стратегия за цифровизация "Best of both Worlds (Най-добро от двата свята)“, т.е. комбинирането на физическа и цифрова компетентност, се доказа особено успешно по време на кризата. Успяхме да покажем, че сме както надежден, така и иновативен логистичен партньор. Положителните отзиви на клиентите укрепват увереността ни в правилната ни стратегическа посо © Gebrüder Weiss / Гнаудшун Управителният съвет на Gebrüder Weiss (от ляво надясно): Юрген Бауер, Петер Клойбер, Волфрам Зенгер-Вайс (председател) и Лотар Тома ка“, казва Волфрам Зенгер-Вайс. Понастоящем клиентският портал се използва в Австрия, Германия, Швейцария, Чехия, Унгария и Словакия. Разширяването към други държави е планирано за тази година.



Разширена е световната мрежа от локации



И по отношение на интернационализацията, Gebrüder Weiss продължи по пътя си през 2020 г.: В сектора на въздушния и морския транспорт Gebrüder Weiss консолидира структурата си от локации в Германия и навлезе на пазара в Полша, Южна Корея, Малайзия, Австралия и Нова Зеландия. "Стъпките по разширяване на дейността бяха извършени дистанционно почти навсякъде, поради намалените възможности за пътуване. Това беше специално предизвикателство за нашите екипи, но такова, с което те успешно се справиха с помощта на цифрови средства за комуникация“, казва Зенгер-Вайс. Международната мрежа включва 170 подразделения в 35 държави и 7400 служители (еквивалент на работещи на пълен работен ден). Като цяло логистичната компания инвестира над 70 милиона евро в разширяване на своите локации и ИТ инфраструктура, както и в придобивания. Съотношението на собствения капитал остава стабилно на над 60 процента, ключова причина за устойчивостта на компанията в кризата и способността ѝ за по-нататъшно развитие, въпреки трудните рамкови условия.



Устойчиво © Gebrüder Weiss / Гнаудшун Волфрам Зенгер-Вайс, председател на управителния съвет на Gebrüder Weiss. стта на фокус: CO2-неутралност до 2030 г.



Gebrüder Weiss преследва ясни цели и в своята стратегия за устойчивост: Емисиите на CO2- трябва да се намаляват с по десет процента годишно, като компанията иска да стане CO2-неутрална до 2030 г. Това трябва да се постигне, наред с другите мерки, с още повече фотоволтаични инсталации на собствените логистични терминали на компанията и увеличено използване на алтернативно гориво за камиони като електричество, газ или водород. В допълнение към тези мерки, от миналата година Gebrüder Weiss предлага на своите клиенти възможност за компенсиране на емисиите чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.



Нестабилната икономическа ситуация от изминалата година е отразена в развитието на оборота в отделните бизнес области: Поради ограниченията и някои затваряния на фирми от страна на клиентите, особено през второто тримесечие, с 1,10 милиарда евро секторът на сухопътния транспорт и логистиката регистрира спад от 4,3% (2019: 1,15 милиарда евро). Повишеното търсене в онлайн търговията доведе до 29 процента увеличение на пратките в сегмента за доставка до дома (1,37 милиона пратки през 2020 г.).:това прави Gebrüder Weiss пазарен лидер в Австрия и редица държави в Източна Европа. В сектора на въздушния и морския транспорт беше постигнато увеличение на продажбите от 23,7 процента с 470 милиона евро (2019: 380 милиона евро). В допълнение към доброто развитие на бизнеса, особено в областта на въздушните превози, тук придобиването на Ipsen Logistics изигра положителна роля. В среда, изпълнена с големи предизвикателства, DPD Австрия, в която Gebrüder Weiss Paketdienst (GWP) е съдружник, превози повече от 57 милиона пакета. Това съответства на увеличение с повече от десет процента, постигнато успешно по време на кризата с коронавируса.