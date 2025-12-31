Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото

© Утре България се присъединява към еврозоната. Този етап отразява години усилена работа и отдаденост. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата Х.



"Сега това означава по-прости плащания, по-лесни пътувания и толкова много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото", написа още тя.



