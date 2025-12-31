ИЗПРАТИ НОВИНА
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото
Автор: Елиза Дечева 11:08
©
Утре България се присъединява към еврозоната. Този етап отразява години усилена работа и отдаденост. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата Х.

"Сега това означава по-прости плащания, по-лесни пътувания и толкова много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото", написа още тя. 


31.12.2025 ОББ: Планирано е прекъсване на плащанията с карти
31.12.2025 Собственик на бензиностанция: Клиенти с торби, пълни със стотинки, идват да зареждат
31.12.2025 Ресторантьор: Нямаме и едно нещо, което някой доставчик да не е вдигнал
31.12.2025 Директорът на НАП: Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект
31.12.2025 ПОС терминалите и банкоматите спират днес
31.12.2025 Къде още ще могат да се обменят левове в евро?
ИЗПРАТИ НОВИНА
