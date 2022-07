Един от най-влиятелните учени в света призна: Коронавирусът е създаден в лаборатория

© Коронавирусът е създаден в лаборатория. Това признание направи професорът от Колумбийския университет Джефри Сакс, който е председател на комисията по коронавируса на медицинското списание The Lancet и според западната преса е един от най-влиятелните учени в света.



Сакс е направил признанието по време на кръгла маса, организирана от испанската неправителствена организация GATE Center. На нея беше поканен и бившият испански премиер Хосе Луис Сапатеро.



"Нещо повече - Сакс признава, че американската биотехнология е била използвана за създаването на вируса“, ​​каза ръководителят на проекта Truth Over News на вестник The Epoch Times.



В продължение на две години Сакс беше председател на комисията на списание The Lancet, разследваща причините за възникването на Covid-19.



"Абсолютно съм убеден, че той идва от американски биотехнологични лаборатории, а не от природата. Само да отбележа, че имаше две години интензивно изучаване. Това е гаф, според мен, на биотехнологията, а не естественото разпространение.



Не знаем със сигурност, трябва да съм ясен, но има достатъчно доказателства, че си струва това да се проучи, а това не се прави – нито в САЩ, нито другаде. и не се изследва нито в САЩ, нито другаде. И си мисля, че за това има причини: те не искат някой да поглежда под килима“, казал Сакс.



Както съобщи EADai, американското разузнаване по-рано публикува разсекретени извадки от доклад до президента Джо Байдън за произхода на коронавируса. Документите показват, че китайските власти не са знаели за Covid-19 преди избухването.