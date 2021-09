ECDC: Засега няма нужда от допълнителна доза за напълно ваксинирани

© Според техническия доклад, публикуван от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), въз основа на наличните към момента данни няма спешна нужда от прилагане на бустер дози от ваксините срещу COVID-19 на напълно ваксинирани лица от основното население, информират от Министерството на здравеопазването. Докладът също така отбелязва, че при хора със силно отслабена имунна система вече трябва да се обмислят допълнителни дози като част от тяхната първична ваксинация.



Данни, основаващи се на ефективността на ваксината и продължителността на защитата показват, че всички разрешени ваксини в ЕС/ЕИП в момента осигуряват много добра защита срещу хоспитализация, тежки заболявания и смърт, свързани с COVID-19, докато обаче около един на всеки трима възрастни в ЕС/ЕИП над 18 години все още не е напълно ваксиниран. При тази ситуация сега приоритетът трябва да бъде ваксинирането на всички лица, които отговарят на условията и които все още не са завършили препоръчания курс на ваксинация. В допълнение към усилията по провеждане на ваксинацията, от решаващо значение е да продължат да се прилагат мерки като физическо дистанциране, хигиена на ръцете и дихателните пътища, да се използват маски за лице, когато е необходимо, по-специално в места с висок риск, като например домове за дългосрочни грижи или болнични отделения с пациенти в риск от тежко протичащо COVID-19 заболяване.



Важно е да се прави разлика между бустер дози за хора с нормална имунна система и допълнителни дози за тези с отслабена имунна система. В някои проучвания се съобщава, че допълнителна доза ваксина може да подобри имунния отговор при имунокомпрометирани лица, като реципиенти на трансплантирани органи, при които първоначалният отговор към ваксинацията е нисък. В такива случаи трябва да се обмисли възможността за прилагане на допълнителна доза ваксина. Може да се има предвид и осигуряването на допълнителна доза като предпазна мярка при по-възрастни немощни хора, по-специално тези, които живеят в затворени помещения, като например обитатели на домове за дългосрочни грижи.



Европейската агенция по лекарствата (EMA) в момента оценява данните за допълнителни дози и ще прецени дали актуализацията на продуктовата информация е целесъобразна. EMA също ще оценява данни за бустер дози.



Докато EMA оценява съответните данни, държавите-членки могат да обмислят подготвителни планове за прилагане на бустер и допълнителни дози ваксини, сочи



Препоръките във връзка с ваксинацията остават прерогатив на националните консултативни комитети по провеждане на имунизацията, които ръководят ваксинационната кампания във всяка държава-членка. Тези структури са най-подходящи с оглед на местните условия, включително разпространението на вируса /особено при притеснителни варианти/, наличието на ваксини и капацитетът на националната здравна система. ECDC ще актуализира техническия си доклад, тъй като ECDC и ЕМА продължават да работят заедно, да събират и анализират наличните данни във връзка с бустер и допълнителните дози.



Необходимо е да продължи стриктното наблюдение на данните за ефективност на ваксините и пробивни инфекции, особено сред уязвими групи с риск от тежко протичане на COVID-19 и сред тези, които живеят в затворена среда. Междувременно държавите-членки трябва да се подготвят за възможно адаптиране на ваксинационните си програми ако се забележи съществено понижаване на ефективността на ваксините в една или повече популационни групи.