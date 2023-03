Дъщеря на покоен диктатор похарчи 220 млн. долара за имоти

© Дъщерята на покойния диктатор на Узбекистан Искам Каримов, която се изявява като поп звезда и дипломат, е похарчила 240 млн. долара за имоти от Лондон до Хонконг, установи ново разследване, предаде Би Би Си.



Гулнара Каримова е използвала британски компании, за да си купи жилища и самолет със средства, придобити чрез подкупи и корупция, се казва в проучване на правозащитната организация "Свобода за Евразия". Счетоводни фирми в Лондон и на Британските Вирджински острови са действали за британските дружества, участващи в сделките.



Историята поражда нови съмнения относно усилията на Обединеното кралство да се справи с незаконното богатство. Британските власти отдавна са обвинявани, че не правят достатъчно, за да попречат на престъпници от чужбина да използват имоти в Обединеното кралство за изпиране на пари, добавя Би Би Си.



В доклада се казва, че лекотата, с която Каримова се е сдобила с имоти в Обединеното кралство, е "обезпокоителна".



Няма данни, че лицата, действащи в полза на свързаните с нея компании, са знаели за някаква връзка с нея, нито че източникът на средствата би могъл да бъде подозрителен. Никой, който е предоставял тези услуги в Обединеното кралство, не е бил разследван или глобен.



Известно време Гулнара Каримова е спрягана за наследник на баща си Ислам Каримов, който управлява Узбекистан като президент от 1989 г. до смъртта си през 2016 г. Тя се появява в поп клипове под псевдонима "Гугуша", ръководи компания за бижута и работи като посланик в Испания.



През 2014 г. тя изчезва от общественото полезрение. По-късно стана ясно, че е била задържана по обвинения в корупция, докато баща ѝ все още е бил на власт, и през декември 2017 г. беше осъдена. През 2019 г. е изпратена в затвора за нарушаване на условията на домашния ѝ арест.



Прокурорите я обвиниха, че е била част от престъпна група, която е контролирала активи на стойност над 1 млрд. долара в 12 държави, включително Обединеното кралство, Русия и Обединените арабски емирства. "Делото на Каримова е едно от най-големите дела за подкупи и корупция на всички времена", казва Том Мейн, един от изследователите на доклада "Свобода за Евразия" и научен сътрудник в Оксфордския университет.



Каримова и нейните сътрудници обаче вече са продали част от имотите, за които се твърди, че са придобити с корупционни средства.



Фондация "Свобода за Евразия" проучва данни от имотния и поземления регистър, за да идентифицира поне 14 имота, които според нея са били закупени преди ареста на Гулнара Каримова с предполагаеми съмнителни средства в различни държави, включително Обединеното кралство, Швейцария, Франция, Дубай и Хонконг.



Докладът се фокусира върху пет имота, закупени в Лондон и околностите му, чиято стойност сега се оценява на 50 млн. паунда - включително три апартамента в Белгравия, западно от Бъкингамския дворец, къща в Мейфеър и имение в Съри с частно езеро за лодки на стойност 18 млн. паунда.



Два от апартаментите в Белгравия са продадени през 2013 г., преди Каримова да бъде задържана. През 2017 г. къщата в Мейфеър, имението в Съри и третият апартамент в Белгравия са замразени от Службата за сериозни измами на Великобритания.



В доклада на "Свобода за Евразия" се посочват и фирми в Лондон и на Британските Вирджински острови, за които се твърди, че са били използвани от Каримова или нейни сътрудници, за да могат да харчат приходите от престъпления за имоти, както и за частни самолети.



Приятелят на Каримова, Рустам Мадумаров, и други лица, за които сега се твърди, че са нейни сътрудници, са посочени в официални документи като "действителни собственици" - правен термин за лицето, което в крайна сметка контролира - на фирми, базирани в Обединеното кралство, Гибралтар и Британските Вирджински острови. В доклада се казва, че те са били само пълномощници на Каримова, която е използвала фирмите, за да изпере стотици милиони долари.



Счетоводните услуги за две британски дружества, свързани с Каримова - Panally Ltd и Odenton Management Ltd - са предоставени от SH Landes LLP, фирма, която преди това се е намирала на New Oxford Street в Лондон.



В края на юли 2010 г. SH Landes се опитва да регистрира или да придобие друго дружество. Целта е била да се закупи частен самолет за около 40 млн. долара, като Мадумаров е посочен като действителен собственик. Всъщност, според доклада, Каримова наистина стои зад покупката.



На въпроса за източника на средствата SH Landes отговаря: "Смятаме, че въпросът за личното му богатство не е от значение в тази ситуация." Това изглежда е било така, защото парите за закупуване на самолета не са били осигурени от Мадумаров от личните му средства.



По-късно базираната в Лондон фирма заяви, че богатството на Мадумаров идва отчасти от базираната в Узбекистан компания за мобилни телефони Uzdonrobita. Вече бяха повдигнати въпроси за възможните връзки на компанията с Каримова. Още през 2004 г. в статия за Moscow Times се твърди, че Каримова е източила около 20 млн. долара от Uzdunrobita, като е използвала фалшиви фактури. Бивш съветник също обвинява Каримова в "рекет", посочва Би Би Си, предава Offnews.