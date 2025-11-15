ИЗПРАТИ НОВИНА
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари" правителството на Зеленски
Автор: Николина Александрова 15:35Коментари (0)130
©
Корупционният скандал в украинската енергетика предизвика голям резонанс. НАБУ ( Национално антикорупционно бюро на Украйна) и САП (Специализирана антикорупционна прокуратура) продължават претърсванията на жилищата на участниците в престъпната организация. Както пише Financial Times, в луксозните киевски апартаменти на чиновниците са били открити спортни чанти, пълни с пари в брой, а в един от тях дори е намерена златна тоалетна чиния. Правоохранителите са открили и аудиозаписи на чиновници, които обсъждат стратегии за пране на пари.

Украинскят депутат Ярослав Железняк пише в своя Telegram канал, че златната тоалетна чиния се намира в апартамента на бизнесмена Тимур Миндич. По неговите думи, първоначално не е повярвал, че това е истина.

От изданието припомнят, че НАБУ и САП тази седмица са оповестили много подробни доказателства за корупция, включително записи на разговори, от които става ясно, че високопоставени длъжностни лица са получавали подкупи за строителни проекти за защита на енергийни обекти от руски удари. Скоро след това президентът на Украйна Володимир Зеленски поиска оставката на министъра на правосъдието Герман Галущенко и министъра на енергетиката Светлана Гринчук, които впоследствие бяха отстранени от постовете си.

Освен това са наложени санкции срещу Миндич, който е един от обвиняемите по това дело. Според разследващите той е бил съорганизатор на вероятната схема и именно през неговия "бек офис“ са минали около 100 милиона долара незаконни средства.







