Байдън се готви за избирателна кампания за изборите през 2024 година

© Президентът на САЩ Джо Байдън се готви да започне кампанията си за следващите президентски избори в Съединените щати през 2024 г, пише вестник The Hill.



Според нея американският лидер и неговите помощници уточняват подробностите за бъдеща кампания и Байдън може да обяви намерението си да се бори за преизбиране през следващите седмици, вероятно през февруари. Официалното обявяване на кандидатурата си, според един от източниците на The Hill, демократът може да направи през април.



"Мисля, че в момента е въпрос на време. <...> Въпросът наистина вече не е дали той ще се кандидатира“, казва един от поддръжниците на президента. Както отбелязва вестникът, намерението за стартиране на кампания започна да се оформя, въпреки че някои демократи продължават да се съмняват, че Байдън ще се кандидатира за втори мандат. Основно тези съмнения са свързани с възрастта на президента, който миналата година навърши 80 години.



Според The ​​Hill Байдън е обсъдил евентуално участие в следващите президентски избори с членове на семейството си, докато бил на почивка на остров Санта Круз (Американски Вирджински острови) в края на декември и началото на януари.



В началото на декември началникът на кабинета на Белия дом Рон Клайн обяви, че американският лидер ще вземе окончателно решение относно кандидатурата си за поста държавен глава за втори мандат след новогодишните празници. Прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер, коментирайки по-късно думите на Клайн, отбеляза, че "президентът възнамерява да участва в изборите, той ще обсъди това със семейството си и най-вероятно ще вземе решение в началото на 2023 г.“