|Автомобилен гигант с 900 млн. долара загуба
"Бяхме информирани много късно през годината за неочаквана промяна“, заяви финансовият директор Шери Хаус при представянето на резултатите за четвъртото тримесечие. Допълнителният удар почти е удвоил предвидените разходи за мита и е белязал период, в който компанията отчете най-голямата тримесечна загуба в историята си – 11,1 млрд. долара, основно заради вече обявени разходи, свързани с бизнеса с електромобили.
Година по-рано "Форд“ беше реализирала печалба от 1,8 млрд. долара за същото тримесечие. Приходите за периода възлизат на 45,9 млрд. долара, което представлява спад от 5% на годишна база. За цялата година компанията отчита нетна загуба от 8,2 млрд. долара при печалба от 5,9 млрд. долара през 2024 г., докато приходите нарастват с 1% до 187,3 млрд. долара.
През декември автомобилният производител обяви, че очаква разходи за преструктуриране в размер на 19,5 млрд. долара заради отслабващото търсене на електромобили. Заедно с General Motors и Stellantis трите компании вече са обявили над 50 млрд. долара разходи, свързани с отстъпление от амбициите си при EV моделите.
Въпреки мащабната загуба и изненадата около митата, резултатите на "Форд“ надминаха прогнозите на Уолстрийт. Компанията очаква по-висока печалба, по-силен паричен поток и по-малки загуби от електромобилите през настоящата година, като акциите ѝ поскъпнаха с 1,6% в извънборсовата търговия. Хаус допълни, че подразделението за електромобили вероятно ще остане на загуба до 2029 г.
Миналата година "Форд“ е платила около 2 млрд. долара мита и прогнозира сходни разходи и през 2026 г. Сумата щеше да бъде по-ниска, ако не бяха пожарите при доставчик на алуминий за пикапите F-Series, които наложиха временно внасяне на по-скъп, облаган с мита алуминий. Компанията активно е лобирала за програмата за митнически облекчения, позволяваща кредити за компенсиране на мита върху вносни части за автомобили, сглобявани в САЩ. Забавянето на прилагането ѝ е засегнало сериозно "Форд“, тъй като тя произвежда повече автомобили в САЩ от всеки друг производител, пише businessnovinite.bg.
