Автомобилен гигант с 900 млн. долара загуба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17
©
Администрацията на Тръмп е нанесла допълнителен митнически удар върху "Форд“ в размер на 900 млн. долара в края на 2025 г. От компанията съобщиха, че през декември са били уведомени от американските власти, че обявената през октомври програма за облекчаване на митата ще се прилага със задна дата от ноември, а не от май, както автомобилният производител е очаквал, предава БГ НЕС.

"Бяхме информирани много късно през годината за неочаквана промяна“, заяви финансовият директор Шери Хаус при представянето на резултатите за четвъртото тримесечие. Допълнителният удар почти е удвоил предвидените разходи за мита и е белязал период, в който компанията отчете най-голямата тримесечна загуба в историята си – 11,1 млрд. долара, основно заради вече обявени разходи, свързани с бизнеса с електромобили.

Година по-рано "Форд“ беше реализирала печалба от 1,8 млрд. долара за същото тримесечие. Приходите за периода възлизат на 45,9 млрд. долара, което представлява спад от 5% на годишна база. За цялата година компанията отчита нетна загуба от 8,2 млрд. долара при печалба от 5,9 млрд. долара през 2024 г., докато приходите нарастват с 1% до 187,3 млрд. долара.

През декември автомобилният производител обяви, че очаква разходи за преструктуриране в размер на 19,5 млрд. долара заради отслабващото търсене на електромобили. Заедно с General Motors и Stellantis трите компании вече са обявили над 50 млрд. долара разходи, свързани с отстъпление от амбициите си при EV моделите.

Въпреки мащабната загуба и изненадата около митата, резултатите на "Форд“ надминаха прогнозите на Уолстрийт. Компанията очаква по-висока печалба, по-силен паричен поток и по-малки загуби от електромобилите през настоящата година, като акциите ѝ поскъпнаха с 1,6% в извънборсовата търговия. Хаус допълни, че подразделението за електромобили вероятно ще остане на загуба до 2029 г.

Миналата година "Форд“ е платила около 2 млрд. долара мита и прогнозира сходни разходи и през 2026 г. Сумата щеше да бъде по-ниска, ако не бяха пожарите при доставчик на алуминий за пикапите F-Series, които наложиха временно внасяне на по-скъп, облаган с мита алуминий. Компанията активно е лобирала за програмата за митнически облекчения, позволяваща кредити за компенсиране на мита върху вносни части за автомобили, сглобявани в САЩ. Забавянето на прилагането ѝ е засегнало сериозно "Форд“, тъй като тя произвежда повече автомобили в САЩ от всеки друг производител, пише businessnovinite.bg.







