Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че предстоящите президентски и парламентарни избори в страната ще се проведат на отделни дати, като най-вероятно народните представители ще бъдат избрани първи поред. Официалното решение за насрочване на вота се очаква да бъде взето в края на лятото или началото на есента

С решението си да раздели във времето президентските от парламентарните избори, Александър Вучич цели да уважи исканията както на опозиционните партии, така и на всички останали политически субекти в страната. Подобен ход ще промени досегашната практика за провеждане на смесен вот и ще позволи на формациите да се концентрират върху отделните кампании, пише БТА.

Указът за свикване на изборите ще бъде подписан или през август, или през септември. При този сценарий самите изборни дни могат да бъдат фиксирани през октомври или ноември. Този график дава на политическите сили предвидим период за подготовка и провеждане на предизборните срещи.

Настоящите изявления идват след по-ранно важно съобщение на държавния глава. В края на юни Александър Вучич обяви официално, че след няколко седмици възнамерява да се оттегли от президентския пост. Основният му мотив е да помогне на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) да спечели следващите парламентарни избори, въпреки че тогава той не посочи конкретна дата за провеждането на новия вот.