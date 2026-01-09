3170 евро месечно става минимална заплата за педагозите в детските градини в Австрия

© Австрия повиши минималните заплати на педагогическия и помощния персонал в частните детски градини, предаде австрийската новинарска агенция АПА. Педагозите ще получават минимум 3 170 евро месечно, а служителите от помощния персонал – 2 216 евро, след като възнагражденията бяха увеличени съответно с 3,5% и 3,7%, предава БТА.



Решението за увеличение на заплатите бе взето от Федералното бюро за уреждане на трудови спорове към социалното министерство. В Австрия около 41% от детските заведения – включително групи за малки деца, детски градини и детски ясли – са частни, но колективният трудов договор обхваща само част от персонала в тези институции. За останалите служители минималната заплата се договаря ежегодно от синдикатите и Федералното бюро за уреждане на трудови спорове.



Синдикатът на служителите в частния сектор (GPA) заяви, че новото увеличение ще осигури реален ръст на покупателната способност на персонала.



