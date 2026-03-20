Андреа Орчел, Главният изпълнителен директор на UniCredit достигна сериозен връх в кариерата си с рекордни стойности на заплатата от 16,4 милиона евро за изминалата година. С този скок той се изравнява със Серджо Ермоти от UBS като най-добре платения банков мениджър в континентална Европа, информира Plovdiv24.bg.
Увеличението от 24% в заплатата на Орчел отразява впечатляващия обрат на италианските и испанските банки. Днес UniCredit и Santander отчитат рекордни печалби, а акциите им през 2025 г. скочиха съответно с 85% и 130%.
Пакетът за възнаграждението на Орчел за 2025 г., който е повече от два пъти по-висок от общия му размер за 2022 г., включва бонуси в размер на 11.8 милиона евро.
Максималното му възнаграждение за 2026 г. ще остане непроменено на 16.4 милиона евро, според данни на компанията.
Припомняме, че Орчел се сблъска с ожесточена политическа опозиция срещу действията си за придобиване на германската Commerzbank и своя местен конкурент Banco BPM.
Докато европейските банки се борят с регулаторен таван върху бонусите (до два пъти размера на фиксираната заплата), американските институции се възползват от липсата на подобни ограничения и мащабното поскъпване на акциите в сектора.
16,4 млн. евро заплата за шеф на банка, която има представителство и у нас
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.