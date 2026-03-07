Категорична преднина в петъчната вечер (6 март) бележи bTV с емоционален епизод на "Бригада Нов дом“ и премиерата на новия български сериал "Вяра, Надежда, Любов“, веднага след него, съобщиха от телевизията.Първият епизод е проследен от 638,7 хиляди зрители в активна възраст, а bTV привлича 34.4 % или над една трета от телевизионната аудитория в петъчната вечер – резултат, който е двойно по-висок спрямо следващата телевизия в класацията. Успехът се пренася и в дигитална среда, където продукцията се нарежда сред трите най-гледани заглавия в платформата VOYO.Сюжетът връща зрителите в смутните времена на 90-те години, а създателите на сериала успяват автентично да пресъздадат духа на епохата, в която героите крият своите тайни и се изправят пред драматични избори и обрати, които животът тепърва ще им поднесе. Историята се разгръща между стените на болница "Вяра, Надежда, Любов“, където всеки ден се ражда нов живот, и сенчестия мутренски клуб "Марсилия“, където се вземат решения, способни да променят съдбите на мнозина. Между тези два свята героите ще трябва да избират между дълга, страха, любовта и собствената си съвест.Още в първия епизод зрителите станаха свидетели на драматичен момент – в следствие на катастрофа, младата лекарка Маргарита Луканова (Ванеса Пеянкова) предприема рисково раждане в линейка на път за болницата.Благодарение на нейната решителност и професионализъм животите на майката и бебето са спасени. Но дали тази смела постъпка ще ѝ донесе признание – или напротив, ще доведе до уволнение, зрителите ще разберат още тази вечер в 22:00 ч., когато е вторият епизод на сериала.Паралелно с това напрежението и в клуб "Марсилия“ ще се покачи - мафиотът Геле Миланов (Калоян Трифонов) и юристът в болницата и скрит партньор в клуба - Филип Константинов (Пламен Димов), стъпват по много тънък лед и балансът на силите в подземния свят може бързо да се наруши. Какво точно ще се случи там – и кой ще плати цената – ще стане ясно след броени часове."Моят герой има различно лице за всеки събеседник и точно тази многоликост е нещото, което ме привлича в адвокат Филип Константинов, а той тепърва ще се оказва в центъра на едни от най-напрегнатите морални и юридически битки в историята на сериала“, сподели актьорът с номинация за ИКАР - Пламен Димов в интервю за "Тази събота“ днес.