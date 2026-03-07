ЗАРЕЖДАНЕ...
bTV: 638 хиляди зрители са гледали снощи новия сериал
©
Първият епизод е проследен от 638,7 хиляди зрители в активна възраст, а bTV привлича 34.4 % или над една трета от телевизионната аудитория в петъчната вечер – резултат, който е двойно по-висок спрямо следващата телевизия в класацията. Успехът се пренася и в дигитална среда, където продукцията се нарежда сред трите най-гледани заглавия в платформата VOYO.
Сюжетът връща зрителите в смутните времена на 90-те години, а създателите на сериала успяват автентично да пресъздадат духа на епохата, в която героите крият своите тайни и се изправят пред драматични избори и обрати, които животът тепърва ще им поднесе. Историята се разгръща между стените на болница "Вяра, Надежда, Любов“, където всеки ден се ражда нов живот, и сенчестия мутренски клуб "Марсилия“, където се вземат решения, способни да променят съдбите на мнозина. Между тези два свята героите ще трябва да избират между дълга, страха, любовта и собствената си съвест.
Още в първия епизод зрителите станаха свидетели на драматичен момент – в следствие на катастрофа, младата лекарка Маргарита Луканова (Ванеса Пеянкова) предприема рисково раждане в линейка на път за болницата.
Благодарение на нейната решителност и професионализъм животите на майката и бебето са спасени. Но дали тази смела постъпка ще ѝ донесе признание – или напротив, ще доведе до уволнение, зрителите ще разберат още тази вечер в 22:00 ч., когато е вторият епизод на сериала.
Паралелно с това напрежението и в клуб "Марсилия“ ще се покачи - мафиотът Геле Миланов (Калоян Трифонов) и юристът в болницата и скрит партньор в клуба - Филип Константинов (Пламен Димов), стъпват по много тънък лед и балансът на силите в подземния свят може бързо да се наруши. Какво точно ще се случи там – и кой ще плати цената – ще стане ясно след броени часове.
"Моят герой има различно лице за всеки събеседник и точно тази многоликост е нещото, което ме привлича в адвокат Филип Константинов, а той тепърва ще се оказва в центъра на едни от най-напрегнатите морални и юридически битки в историята на сериала“, сподели актьорът с номинация за ИКАР - Пламен Димов в интервю за "Тази събота“ днес.
Още по темата
/
Азис: Да ми е честито!
14:17
Още от категорията
/
Пловдивчанин: Цените в този град спрямо нашите ще ви се сторят всички до една като промоционални
15:08
Наша актриса днес става на 45, по-известна е с фамилията на бившия си мъж, с когото пак са заедно
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.