© виж галерията Иванка Тръмп, второто от петте деца на 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп, е прекарала целия си живот в публичното пространство, а днес Sofia24.bg ще ви разкаже за нея. Тя е американска бизнесдама, фотомодел и писателка. Дамата винаги е помагала за управлението на "Trump Organization" заедно с баща си и двамата си братя - Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп. Иванка е родена на 30 октомври 1981 г. в Манхатън. "Иванка" всъщност е нейният прякор на истинското ѝ име, което е същото като това на майка ѝ, първата съпруга на Доналд - Ивана. Родителите на Иванка са женени от 1977 г. до 1992 година.



Иванка е завършила училището Chapin School и колежа Choate Rosemary Hall. Учи също така две години в Джорджтаунския университет, но по-късно е преместена в Пенсилвански университет, който завършва с отличие и степен бакалавър в областта на икономиката през 2004 г. Иванка започва своята кариера като фотомодел. Любопитно е да отбележим, че майка й Ивана също е модел. За пръв път се появява на корицата на списанието Seventeen през 1997 г. След това се снима за много други списания.



По-късно основава собствена фирма за производство на бижута Ivanka Trump Collection. Скоро фирмата започва да произвежда и женско облекло и обувки, която е рекламирана от самата Иванка като манекенка. От началото на 2000-те години Иванка започва да отделя на работата си като модел все по-малко и по-малко време, предпочитайки бизнеса и писателството.



През 2006 г. Иванка взема участие в популярното реалити-шоу "Стажантът“, в което баща ѝ е водещ и продуцент едновременно. На върха на популярността си Иванка е канена в различни телевизионни предавания, като в някои от тях тя доста успешно се изявява в ролята на водеща. През 2009 г. е публикувана книгата й - The Trump Card: Playing to Win in Work and Life. Заедно с братята си Иванка е изпълнителен вицепрезидент по развитието и придобиванията в "Trump Organization". Иванка е сред ръководителите на предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2016 година.



Тя със сигурност е най-известното дете на Тръмп и заедно със съпруга си имат роля в администрацията на 45-ия президент. Заедно с братята си Иванка е изпълнителен вицепрезидент по развитието и придобиванията в "Trump Organization".



Иванка е омъжена за бизнесмена Джеръд Кушнер, който е син на мултимилионера и един от лидерите на еврейската общност в Ню Йорк Чарлз Кушнер. Семейството има три деца: дъщеря Арабела Роуз Кушнер и двама сина – Джоузеф Фредерик Кушнер и Теодор Джеймс Кушнер.