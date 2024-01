Звезда на Холивуд се превъплъщава в легендарна певица

© Селена Гомес ще се превъплъти в легендарен музикант! 31-годишната актриса и певица ще изиграе Линда Ронстад.



Филмът ще бъде продуциран от мениджъра на Ронстад. Засега не са обявени режисьор и други актьори.



Биографичният филм ще бъде завръщането на Гомес на снимачната площадка от близо две години. Изпълнителката последно участва в Hotel Transylvania: 4 през 2022 г.



Предстоящият филм на Гомес ще отбележи първия биографичен филм за Ронстад. През 2019 г. излезе документалният филм Linda Ronstadt: The Sound of My Voice.



Ронстад е 11-кратна носителка на Грами, която си създава име в рокендрол, кънтри и латино музиката. По време на дългата си десетилетна кариера 77-годишната певица достигна връх в музикалните класации с песента си "You're No Good“ и постигна голям успех с албумите си Heart Like a Wheel и Simple Dreams, предаде "Телеграф".



Ронстад бе въведен в Залата на славата на рокендрола през 2014 г. и получи почетната награда на Център Кенеди през 2019 г.



През 2011 г. се оттегли от музиката, след като беше диагностициран с прогресивна супрануклеарна парализа.