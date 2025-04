Зрителка на "Като две капки вода": Унизително!

© Изумителни имитации, невероятни вокални изпълнения, силни емоции и голяма доза забавление бяха част от неделната вечер на зрителите на “Като две капки вода". Всички звездни участници отново дадоха най-доброто от себе си, за да затруднят максимално журито - Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки.



За първи път до победата се докосна Николаос Цитиридис. Той създаде истинско усещане за метъл концерт в студиото в образа на вокалиста на американската банда Rage Against The Machine - Зак де ла Роча. “Това беше толкова органична имитация. Всичко беше едно към едно. Много труден, но брилянтно направен образ", коментира изпълнението му Хилда Казасян.



Първи от асансьора слязоха Димитър и Христо в ролите на Кристина Димитрова и Орлин Горанов с един от най-обичаните български дуети “Детски спомен", който имаха възможността да представят лично пред Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Веднага след тях любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев -Геро приветстваха на сцената AZIS, в чийто образ се превъплъти Вениамин и получи бурни овации. Роксана изненада всички със страхотното си изпълнение на песента “Make You Feel My Love" на световната звезда Адел.



Михаела Филева докосна сърцата на публикага и зрителите на NOVA като невероятната Мими Николова с песента от филма “Любимец 13" - “Замълчи, замълчи", а всичко това се случи пред очите на голямата българска певица, която бе гост в студиото. Александра Лашкова пресъздаде сцена от филма “Десперадо" в дрехите на холивудската звезда Антонио Бандерас и показа отличните си актьорски умения. Иван се превърна във вокалиста на Radiohead Том Йорк и изпя хита им “Creep". Дивна отново впечатли със завидните си вокални и танцови умения като нежната поп икона Кайли Миноуг и денс парчето от началото не века “In Your Eyes". Вечерта закри Звезди в нетипичния за него стил на гръцката музика и бе неузнаваем като един от най-актуалните гръцки певци Триантафилос.



"Много се радвам, че Цитиридис спечели! Страхотна имитация направи! Много съм учудена и разочарована от гласовете на журито относно Димитър и Христо, които са страхотни и унизително ниските оценки, които им дават за сметка на Лашкова, Дивна и особено Роксана... Ама Роксана тази вечер не пя, тя ви като койот в тъмна нощ, никаква имитация нямаше... Михаела, Вениамин, Звезди, Иван, Цитиридис и Димитър и Христо бяха страхотни, наистина много добри имитации", смята зрителка на предаването.