“Като две капки вода" за пореден път подари на зрителите вечер на българската музика. Звездните участници се превъплътиха в образите на емблематични български изпълнители и неведнъж изправиха публиката на крака.Победата отиде при Иво Димчев. Представянето му като легендарния Емил Димитров предизвика истински фурор и събра най-много точки след гласуване на журито, менторите, останали участници и вота на зрителите.Когато този сезон разбрах, че ще участва Иво Димчев реших, че няма да мога да го изтърпя и ще спра да гледам! Какво знаех за него? Нищо! Бях гледала една песен и не ми хареса! Капките ме убедиха, че не трябва да съдим прибързано!Защото вече трето предаване Иво, който нямаше да изтърпя, ми заби шамар в хубавия смисъл! Това е уникален талант! Каквото и да се каже за него, няма да е достатъчно!Всички са добри, много добри! Всички пеят страхотно, работят и се раздават на макс! Но Иво има и друго! Той наистина влиза в душата на изпълнителя и го превъплъщава! През сезоните е имало фантастични изпълнения, прекрасни изпълнители, но Иво е нещо различно! Той създава магия! Дълбок поклон пред таланта му!Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Весела Бабинова да бъде Ан Хатауей, Борис да изпълни песен на Ерос Рамацоти, Пламена да имитира System of a Down, Симона да се превъплъти в Ричи Валенс, Дънди да сложи костюма на Петър Чернев, Виктор да влезе в света на Village People, Емилия да пее като Бинка Добрева, Алекс Раева да бъде Тейлър Дейн, а победителят Иво Димчев да се превърне в Миле Китич.