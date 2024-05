Зомбори отговори дали ще започне да пее професионално

© Радостина Колева Владимир Зомбори определено се превърна в любимец на публиката и спечели сърцата на зрителите на "Като две капки вода". Несъмнено той се превърна във феномен на тазгодишния сезон, а талантът му личи всеки път, когато се качи на сцената. За финала на предаването, който е тази вечер (13 май), той е избрал да влезе в образа легендарния Фреди Меркюри.



"Прииска ми се за тези три минути да събера цялата енергия на Фреди през музиката и през това, което е бил той." – споделя Зомбори пред NOVA и допълва, че историята на песента "The Show Must Go On" е невероятна.



Зомбори за "Капките"



Въпреки че Зомбори е актьор от години, сякаш публиката чак сега разбира за невероятния талант и артистичните му умения. "Предизвиках се като певец в "Като две капки вода". Нагласата за театралната сцена е много по-различна от тази в "Капките", където имаш три минути, за да се събереш" – обяснява той, уточнявайки колко важна е концентрацията.



Много хора се интересуват дали Зомбори ще започне да се занимава с музика. "На тях отговарям така – това да можеш да пееш е само малка част от това ти да правиш музика. Аз по-скоро съм добър имитатор на легендарни хора, които са създали невероятна музика. Колкото и добре да я изпея, тези хора преди мен са написали невероятния текст, измислили са вълнуващите мелодии, което е в сърцевината на това да създаваш музика. Аз съм много далеч от това да правя музика и да бъда певец", разкрива Владимир Зомбори и споделя, че винаги е обичал да усеща вълнението у хората.



Според него да се поддържа медиен или артистичен образ е много изморително, затова още в началото, когато не е бил известен, той решава, че няма да гради образ.



"Просто ще бъда себе си и през труда ми и работата ми ще се опитам да достигна до хората" – обяснява Зомбори и признава, че благодарение на оценката на хората на труда му е придобил самочувствие на артист.



Той разкрива, че на няколко пъти е щял да се откаже от това, което иска да прави. "Преди 10 години имах период, в който работих като барман с нощни смени, за да изкарвам някакви пари. Нещата бяха много зле финансово. По това време бях актьор в Малък градски театър "Зад канала". Но трябваше да си плащам наема, сметките, да живея, да излизам с приятелите си." – разказва Зомбори. "Битката да си един от най-добрите у нас, когато става дума за изкуство, трябва да се извоюва" – категоричен е той.



Зомбори споделя и с какво е допринесла телевизията за кариерното му развитие. "Имах късмета и шанса и да имам този телевизионен праймтайм, в който хората да ме забележат. Аз никога не съм губил вяра в себе си и не мисля, че ще се самозабравя. Обувките на славата са удобни, отварят се и врати, които предлагат интересни нови възможности." – казва актьорът, благодарен на своите фенове и на публиката, пише actualno.com.