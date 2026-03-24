Знаме на ФК Локомотив Пловдив се развя "накрай света", научи Plovdiv24.bg. Привърженик на "черно-белите" стигна до Азия и не пропусна да се снима на един от най-красивите плажове в света с реликвата.
"Плажът Фулонг е златна перла, където Тихият океан се среща с бреговете на Тайван", написа фенът на Локо Пловдив в социалната мрежа Фейсбук.
Разположен в североизточната част на Тайван, близо до живописното село Фулонг, се намира един от най-добрите плажове на острова. Плажът Фулонг, принадлежащ на окръг Тайпе, е известен със златните си пясъци и живописна красота. С удобни железопътни и автобусни връзки, свързващи столицата на Тайван с Фулонг, плажът е популярна дестинация както за туристите, така и за местните жители.
Освен това плажът е известен със своите ежегодни състезания за пясъчни скулптури и мащабния рок фестивал, който се провежда през юли. Това събитие не само представя най-известните китайски музиканти, но също така привлича международни таланти, което го прави културен акцент за посетителите.
