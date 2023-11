Знаете ли защо преди 11 години плашеха птици с песни на Тина Търнър?

© Преди точно 11 години медиите на Острова публикуваха една любопина новина. Sofia24.bg ще ви припомни как песните на Тина Търнър бяха използвани във Великобритания, от ръководството на летището "Ставертън", за да плаши птиците и да ги държи далеч от пистите на аеропорта.



Известно е, че птиците биха могли да бъдат сериозна заплаха за кацащите и излитащи самолети. Така че, ръководството на летището, намери тогава оригинален начин да ги гони надалече. На аеропорта започнаха да пускат хитове на Тина Търнър, увеличени до дупка от микробус, който се движи из територията на летището. Песните, включително The Best и What's Love Got To Do With It, бяха толкова ефективни в това отношение.



Ръководителите на аеропорта тогава използва голям набор от креативни подходи, за да се отърве от птиците, включително фойерверки, имитиции на хищни птици и изпращане на сигнали за помощ.



Ръководителят на операциите на летището Дарън Люингтън каза тогава пред



The Daily Telegraph: "Обикновено използваме високоговорителите, за да възпроизвеждаме сигнали за помощ на птици. Но когато нашите звуци за бедствие не работеха правилно, включвахме касетофона и Тина Търнър беше тази, която плашеше птиците".



"Кралицата на рокендрола" Тина Търнър почина на 24 май 2023 г. в Швейцария.