Завръща се

© Една от най-обсъжданите участнички от 3-ти сезон Виктория, която след участието си в хитовото риалити бе изгонена от БФС, се завръща в предаването.



"Виктория от сезон 3 на Ергенът влиза в рая", обявиха от екипа на предаването.



Новината предизвика бурни коментари сред феновете в социалните мрежи, където зрителите се разделиха едни са щастливи, че любимката им ще получи втори шанс за сърцето на ергените, а други предвиждат сериозни конфликти с останалите дами.



Продуцентите от своя страна намекват, че завръщането на Виктория ще бъде ключов момент в предстоящите епизоди, който може да обърне цялата динамика на състезанието.



Дали Виктория ще успее да спечели отново вниманието на мъжете и как ще реагират конкурентките ѝ предстои да видим, пише "България Днес".