|Защо на 14 февруари отбелязваме празника на влюбените - митова и истини
На 14 февруари светът отбелязва Деня на влюбените - празникът на Свети Валентин. Какво обаче не знаем за него? Любовта е навсякъде около нас – в новините, в училище, в семейството и особено в социалните мрежи. Същото важи и за митовете. На Свети Валентин обаче често се губи границата между факт и фантазия.
Истина или мит?
1. Свети Валентин е покровител на любовта
- Истина!
Свети Валентин е известен като покровител на любовта, но малко хора знаят, че той е и покровител на пчеларите, жертвите на чумата и епилептиците. Освен това той се смята и за защитник на годежите и щастливите бракове.
2. Денят на влюбените е измислен от производителите на картички
- Мит!
Въпреки че някои го наричат "празник на Hallmark“, празникът Свети Валентин съществува много преди появата на търговските компании. Още от Викторианската епоха хората си разменяли бележки, ръчно изработени картички и малки подаръци като израз на обич. Комерсиализацията настъпва малко по-късно – през 1868 г., когато Cadbury започва да предлага шоколади в кутии сърца.
Истинската история на празника
Историята на Свети Валентин е нееднозначна. По времето на късната античност Валентин и Валентина били често срещани имена – всъщност се знаят между 12 и 14 мъченици с това име. Сред тях са:
- Валентин от Рим, свещеник, арестуван за тайно венчаване на християнски двойки при император Клавдий II (около 270 г.).
- Валентин от Терни, епископ, известен с чудеса и лечение на болни, както и с любовно писмо до дъщерята на тъмничаря си, въпреки забраните на император Клавдий II Готски. Легендата разказва, че той ѝ изпратил писмо, подписано с "Вашият Валентин“. В католическата църква Св. Валентин от Терни се почита на 14 февруари, същият ден като смъртта му.
Точно тези фигури дават името и датата на празника – 14 февруари.
Как езически празник вдъхновява Деня на Свети Валентин
След смъртта на Валентин неговите останки били съхранявани в катакомбите на Сан Валентино, а по-късно – в църквата "Санта Мария ин Космедин“ в Рим. Празникът обаче не би бил свързван с любовта, ако не беше Джефри Чосър. В поемата му "Парламент на птиците“, написана в края на XIV век, за първи път се появява връзката между Свети Валентин и романтичната любов. След това започват и първите валентинки – любовни послания, изпращани на 14 февруари. Историята на любовните бележки продължава вече над 500 години.
Свети Валентин по света: Необичайни традиции
- Япония: Жените подаряват шоколад на мъжете на 14 февруари. На 14 март японците празнуват "Бял ден“, когато мъжете връщат подаръците, често по-скъпи.
- Южна Корея: Черният ден на 14 април за необвързани – споделят си черни соеви нудли.
- Италия: Влюбените посещават романтични места като Верона, където е домът на Жулиета.
- Уелс: Дървени любовни лъжици с гравюри.
- Филипини: Масови сватби на открито.
- Бразилия: "Ден на влюбените“ се празнува на 12 юни, а 14 февруари е за карнавали.
- Саудитска Арабия: Празникът е забранен, но черният пазар за червени рози и сърцевидни шоколади процъфтява.
Символите на любовта
- Сърцето – древно вярване, че то е източникът на емоциите.
- Червени рози – символ на Венера и силните чувства.
- Дантела – знак за романтика и флирт.
- Възел на любовта – символ на вечна обич.
- Любовни гълъби – символ на вярност и преданост.
- "X“ за целувка – средновековна практика за подписване на документи с целувка.
- Валентинки и подаръци
Първите ръчно изработени валентинки са от 1500-те години. През 1800-те се появяват търговски печатни картички, а по-късно – шоколадови сърца и цветя.
Съвременните валентинки са технологично усъвършенствани – от музикални картички до електронни валентинки и интерактивни послания. Но понякога най-простите идеи – искрена бележка или ръчно изработена картичка – остават най-ценни.
- Любовта остава вечна
Свети Валентин е повече от романтична легенда. Той е символ на любовта, грижа за другите и надеждата, че обичта може да преодолее време, граници и култури. От древен Рим до съвременните масови подаръци – празникът на 14 февруари продължава да свързва хората по целия свят, доказвайки, че любовта е универсален език.
