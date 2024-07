Заляха Дженифър Анистън с катран на улицата

© Дженифър Анистън се оказа в изключително неприятна ситуация. Актрисата беше залята с течност, подобна на катран.



Снимките, които се разпространиха в мрежата, притесниха изключително много феновете й. Но място за притеснение всъщност няма. Оказва се, че сцената е част от снимките за четвърти сезон на "The Morning Show“. А катранът е само реквизит.



Актрисата изглеждала ядосана, докато черната течност плътно покрила бялата й риза и панталона. По-рано този месец Анистън потвърди, че снимките по сериала са започнаи. Там тя е с колежките си Рийз Уидърспун и Тиг Нотаро, които са с еднакви дънкови тоалети.



Актрисата публикува снимки в своя Instagram профил, на които е застанала до своите колежки, а на втория кадър се вижда част от сценария на "The Morning Show“.



"Нека сезон 4 да започне!“, написа Анистън в описанието на публикацията си.



Припомням © е, че в трети сезон Джон Хам се появи в ролята на Пол Маркс, който е нает да спаси UBA от финансови затруднения. Когато героинята на Анистън – Алекс, започна тайна връзка с Пол, феновете на сериала се зачудиха как тяхната любовна история ще се отрази на потенциалното падение на UBA.



"Последствията от действията на актьорите в сезон три ще се отразят на сюжетното развитие на в сезон четири“, казва Шарлот Стоудт пред The Hollywood Reporter.