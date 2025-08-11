ИЗПРАТИ НОВИНА
Задължителни изключвайте телевизора, за да му почистите екрана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:46
Независимо дали гледате голямо спортно събитие или се наслаждавате на семейна филмова вечер, ще искате да видите цялото действие възможно най-ясно. Но телевизорите, както и другите електронни устройства, привличат прах и се замърсяват от пръстови отпечатъци.

За щастие, почистването на телевизионния екран е лесен процес, който не изисква никакви скъпи продукти.

Докато сте там, обърнете внимание и на дистанционните управления за вашите телевизори, кабелни приемници и стрийминг плейъри. Те се обработват много повече от телевизорите и могат да съдържат патогени, както и обикновена мръсотия. По-долу имаме съвети за почистване както на телевизори, така и на дистанционни управления.

Ако почиствате по-стар телевизор с тръбна кинескоп, имате малко повече гъвкавост, защото екранът е изработен от стъкло и може да се почиства като други стъклени предмети във вашето домакинство. В този случай – и само в този – е добре да използвате препарат за почистване на прозорци.

Съвременните телевизори са много по-чувствителни и трябва да се почистват внимателно, за да се предотврати надраскване или повреда на екраните. Плазмените телевизори също имат стъклени екрани, но производителите често нанасят чувствително антирефлексно покритие, така че с тях трябва да се третира като LCD или OLED телевизор, а не като CRT телевизор.

За всички тези телевизори съветът е един и същ и е прост: Почиствайте с мека, суха кърпа, за да избегнете надраскване на екрана.

Във всички случаи изключвайте телевизора – или дори го изключвайте от контакта – преди почистване, казва Мат Ферети, който ръководи програмата за тестване на телевизори на Consumer Reports . 

"Освен че е по-безопасно за телевизора, обикновено е по-лесно да се видят замърсявания или петна от пръсти, когато екранът е тъмен“, казва той. "Това също така дава възможност на телевизора да се охлади.“

Ако имате някакви съмнения относно типа на телевизора, който имате, винаги можете да се консултирате с ръководството за употреба. Повечето ръководства и уебсайтове на производители имат инструкции за най-добрия начин за почистване на техните телевизори.

Ето нашите съвети за почистване на телевизор с плосък екран.

Започнете със суха, мека кърпа

Екраните могат лесно да се надраскат и дори хартиените кърпи и кърпички съдържат влакна, които могат да причинят щети. "Най-добре е да използвате мека, антистатична микрофибърна кърпа – от вида, използван за почистване на очила и обективи на фотоапарати – и да я избършете с кръгови движения“, казва Скот Медоус, който почиства повече от 200 телевизора годишно в ролята си на CR фотограф. "Внимателно избършете екрана със суха кърпа, за да премахнете прах и други замърсявания, но не натискайте твърде силно.“

Може също да искате да избършете шкафа на телевизора и да се уверите, че прахът не запушва вентилационните отвори, които помагат за разсейване на топлината. Ако телевизорът е на стойка и не е закрепен за стена, Медоус предлага да го почиствате с едната ръка, докато поддържате телевизора с другата, за да предотвратите преобръщането му.

Ако има трудноотстраняеми петна или замърсявания, навлажнете леко кърпата с дестилирана вода и внимателно почистете екрана. Никога не пръскайте вода директно върху екрана, тъй като това може да причини токов удар или повреда на компоненти, ако проникне във вътрешните механизми на телевизора.

За най-упоритите петна можете да опитате да използвате разтвор от много мек препарат за миене на съдове, силно разреден с вода, отново нанесен върху кърпата, а не върху самия телевизор, пише actualno







