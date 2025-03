Задава се голям купон в Пловдив

© За трета поредна година фестивалът Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s), част от Културния календар на Пловдив, в две поредни вечери 14 и 15 юни 2025г., ще превърне Античния театър в Пловдив в неповторима дискотека на открито.



Старт на фестивала на 14 юни ще дадат ICE MC и FUN FACTORY. Британският хип-хоп и евроденс изпълнител Ice MC, известен с хитове като "Take Away the Colour", "Think About the Way" и най-вече - "It's a Rainy Day" се прочу като пионер в смесването на жанра евроденс с рапиране в raggamuffin стил и дамски хорови вокали. Със своята изключително експлозивна комбинация от поп, денс, рап, техно и реге елементи, групата Fun Factory завладя класациите през 90-те години и повлия на цяло поколение. Fun Factory имат над 7 милиона продадени сингъла и албума по целия свят.



Втората вечер, 15 юни, ще продължи с участието на FAB MORVAN/MILLI VANILLI и HADDAWAY. Fab Morvan е френски певец, танцьор, рапър и модел, част от поп дуото Milli Vanilli, заедно с Роб Пилатус. След дългата поредица от скандали, съпътстваща историята на дуото и тяхната раздяла, през 2003 г. Morvan издава първия си солов албум, Love Revolution, като продуцира, записва, пише и пее на всички песни. От 2023 г. Морван живее в Амстердам, Холандия. Haddaway е евроденс/хаус музикант, който притежава докторска степен по политически науки и история от университета Джордж Вашингтон, преди да се премести в Кьолн, Германия, през 1989 г. В момента живее в Австрия. Най-големият хит на Haddaway, "What Is Love", стана изключително популярен и оглави класациите седмици наред в 13 държави в Европа, Северна Америка и Австралия след издаването му през 1993 г. "What Is Love" е ремиксиран и преиздаван десетки пъти. Haddaway продължава да се занимава активно с музика, клубна дейност, участие в риалити формати и филмови проекти.



Началото и в двете вечери е от 20:30часа, когато легендите ще нажежат сцената, ще "взривят" публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. И това е съвсем сигурно, защото диското не е изчезнало - напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване. За доброто настроение на любимата публика ще има и много музикални изненади.



Билетите са вече в продажба в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив - каса МаскАрт в ДК "Борис Христов", Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. "Римски стадион", каса на Античен театър Пловдив и онлайн на Eventim.bg., maskart.bg и grabo.bg.



Билетите са с цени 40 лева, 45 лева и са двудневни.



В първото си издание през 2023г. фестивалът Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) зарадва почитателите на диското с любимите хитове на световно известния дует LA BOUCHE и невероятните KOOL & THE GANG. Въпреки проливния дъжд, нищо не попречи на възторжената атмосфера, в която хиляди пловдивчани и гости от различни поколения се потопиха, пеейки "Cherish" заедно с легендарните музиканти, наслаждавайки се на уникално шоу и звук.



Във второто издание на фестивала през 2024 година, звездите на диското – EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN доказаха, че диско музиката е епохално явление, което е оставило трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения.



Фестивалът Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.



Важна информация:



Деца до 7 - годишна възраст влизат без билет, но без право на седящо място. За лица на възраст между 7-18г. входът е с билет и задължително придружени от родител/пълнолетен придружител с редовен билет. Придружителите представят лична карта и билет за събитието, заедно с попълнената "Декларация за придружител*". Възрастта на децата може да бъде доказана с ученическа лична карта или копие на акт за раждане.