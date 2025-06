Ясна е причината за смъртта на звезда от "Отчаяни съпруги"

© Светът на телевизията и киното потъна в скръб в края на май, след като стана ясно, че на 71-годишна възраст е починала актрисата Валъри Махейфи. Днес нейното семейство официално потвърди и причината за смъртта: дълга и неравна битка с рака.



Публицистката на актрисата съобщи пред The Hollywood Reporter, че Махейфи е издъхнала в Калифорния на 31 май – ден преди рождения си ден. Новината беше последвана от емоционални изявления на нейния съпруг, актьора Джоузеф Кел, и дъщеря ѝ, Алис. "Загубих любовта на живота си, а Америка – една от най-обаятелните си актриси. Ще ни липсва“, написа Кел в изявление за Variety.



Алис Ричардс, дъщерята на актрисата, публикува трогателно послание във Facebook: "Нямам думи. Ракът е ужасен. Ще те търся във всички красиви моменти от живота. Знам, че ще бъдеш там.“



Валъри Махейфи оставя след себе си богата и обичана телевизионна кариера, продължила повече от пет десетилетия. Родена в Суматра, Индонезия, от американски баща и канадска майка, тя израства в Тексас, където започва да се занимава с актьорско майсторство още като тийнейджър.



Големият ѝ пробив идва с ролята на Ев в сериала Northern Exposure, за която през 1992 г. печели праймтайм "Еми" за най-добра поддържаща актриса. По-рано, още през 80-те, тя вече е носител на дневна "Еми" за участието си в сапунената драма The Doctors.



Сред най-запомнящите се ѝ роли е тази на Алма Ходж в Отчаяни съпруги – манипулативната бивша съпруга на Орсън Ходж, която се появява в ключови епизоди от хитовия сериал. Телевизионната ѝ следа включва още участия в Young Sheldon, Big Sky, ER, CSI, Glee, Law & Order, Boston Legal и The Man in the High Castle. В киното тя също блести – с роли в Sully, Seabiscuit и номинация за Independent Spirit Award за изпълнението ѝ във French Exit (2020).



През март тази година излиза и последният ѝ филм – The 8th Day, който се оказа и нейното финално екранно сбогом.