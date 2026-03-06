Актрисата Яна Маринова разкри пред последователите си в социалните мрежи истории от детството и юношеството, за които малцина биха намерили сили да говорят открито."Понякога си мисля как съдбата много хитричко ме примами и хлъзна по пързалката“, започва тя разказа си. От шестгодишна възраст майка ѝ я водела на театри, оперети и балет, купувайки билети за всичко възможно. Въпреки това семейството често гладувало до следващата учителска заплата на майката.Но когато Яна била на около 14 години, ситуацията се променила."Развилня мутро-барока, а милиони можещи и знаещи хора напуснаха България. Останалите с висше образование караха таксита или сервираха по ресторантите. Тогава загрях, че да, майка ми и баща ми са много учени, ама аз все съм гладна“, споделя актрисата.Тя се приютила при заможни роднини и се убедила, че единственият начин да се реализира е да изкарва пари чрез работа в ресторант."Богатите роднини често действат така - убеждават те, че други шансове нямаш“, допълва тя.Съдбата обаче имала други планове за Яна. На кастинг за масовка тя била избрана за първата си роля в сериал."Исках един ден, като мина по улиците и бабите по пейките да кажат: "Ето я народната артистка“, споделя тя.Това обаче било само началото - ролите ѝ започнали да отразяват преживяванията ѝ от детството, а тя постепенно осъзнала колко много е изхвърлила на боклука от живота си.След това започнала да наваксва изпуснатите години, посветени на класическите изкуства, но постепенно осъзнала и трудностите на този път."Постепенно стената от бетон, която бях изградила около себе си, за да оцелявам, започна да се разпада. Спрях да понасям насилието, безчеститието и измяната, с които иначе бях свикнала“, разказва Яна.Тя споделя и за трудните моменти от младостта си, когато често се била била по улиците, с разбит нос и разкъсани дрехи, като начин да изразява гнева си."Не съм посягала на момиче или жена, но понякога битките с мъже ме оставяха наранена. После започнах да изливам чувствата си чрез ролите, но понякога това ме затъваше още повече в собствените демони“, признава актрисата."С онзи първи кастинг онзи отгоре ме подмами, че ще е само веселото и забавното. Иначе с тогавашния си акъл никога нямаше да се вържа да прогледна и да ме боли душичката така от случващото се в света в момента“, пише Яна.Въпреки това тя подчертава, че е калена от детството си да носи болката и че това ѝ е помогнало да продължи напред.