Яна Маринова: Заживях при богати роднини, след като осъзнах, че родителите ми са много учени, а аз съм все гладна
"Понякога си мисля как съдбата много хитричко ме примами и хлъзна по пързалката“, започва тя разказа си. От шестгодишна възраст майка ѝ я водела на театри, оперети и балет, купувайки билети за всичко възможно. Въпреки това семейството често гладувало до следващата учителска заплата на майката.
Но когато Яна била на около 14 години, ситуацията се променила.
"Развилня мутро-барока, а милиони можещи и знаещи хора напуснаха България. Останалите с висше образование караха таксита или сервираха по ресторантите. Тогава загрях, че да, майка ми и баща ми са много учени, ама аз все съм гладна“, споделя актрисата.
Тя се приютила при заможни роднини и се убедила, че единственият начин да се реализира е да изкарва пари чрез работа в ресторант.
"Богатите роднини често действат така - убеждават те, че други шансове нямаш“, допълва тя.
Съдбата обаче имала други планове за Яна. На кастинг за масовка тя била избрана за първата си роля в сериал.
"Исках един ден, като мина по улиците и бабите по пейките да кажат: "Ето я народната артистка“, споделя тя.
Това обаче било само началото - ролите ѝ започнали да отразяват преживяванията ѝ от детството, а тя постепенно осъзнала колко много е изхвърлила на боклука от живота си.
След това започнала да наваксва изпуснатите години, посветени на класическите изкуства, но постепенно осъзнала и трудностите на този път.
"Постепенно стената от бетон, която бях изградила около себе си, за да оцелявам, започна да се разпада. Спрях да понасям насилието, безчеститието и измяната, с които иначе бях свикнала“, разказва Яна.
Тя споделя и за трудните моменти от младостта си, когато често се била била по улиците, с разбит нос и разкъсани дрехи, като начин да изразява гнева си.
"Не съм посягала на момиче или жена, но понякога битките с мъже ме оставяха наранена. После започнах да изливам чувствата си чрез ролите, но понякога това ме затъваше още повече в собствените демони“, признава актрисата.
"С онзи първи кастинг онзи отгоре ме подмами, че ще е само веселото и забавното. Иначе с тогавашния си акъл никога нямаше да се вържа да прогледна и да ме боли душичката така от случващото се в света в момента“, пише Яна.
Въпреки това тя подчертава, че е калена от детството си да носи болката и че това ѝ е помогнало да продължи напред.
