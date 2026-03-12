Яна Маринова говори откровено за сложните и противоречиви чувства, които изпитва към Русия - страна, чиято култура я е формирала като човек, но чийто политически режим я ужасява.Актрисата, позната на публиката от филма Диви и щастливи, споделя, че връзката ѝ с руската култура започва още в детството. Причината е както семейна – заради роднинска връзка, така и лична - заради силната ѝ любов към изкуството."Изпитвам изключително противоречиво и разкъсващо ме чувство“, признава тя в своя публикация в социалните мрежи."Аз съм израснала с руската култура. Руските автори, руските филми и руската музика са ме изградили като човек. Всички руски книги и филми ги чета и слушам на руски.“В същото време актрисата подчертава, че още от ранна възраст е изпитвала страх от тоталитарните режими. "Режимът на Йосиф Сталин ме ужасяваше още от дете. Ужасява ме и режимът в Русия в момента“, казва тя.Маринова си спомня и стар политически виц, който според нея илюстрира атмосферата на страх от миналото: "Другарят Сталин първо стреля, после пита.“Личната ѝ дилема става още по-болезнена в настоящия политически контекст. След репетиция тя сяда сама в руски ресторант, за да послуша руска музика и да хапне традиционни пелмени - малък жест към културата, която обича.Но същевременно актрисата е направила труден избор. Преди месеци тя прекратява приятелство с един от най-близките си хора, защото той не разбирал моралната ѝ позиция да не пътува до Москва по време на войната."Преди месеци завинаги се разделих с един от най-близките си приятели, защото не разбираше моралната ми съпротива да отидем на екскурзия в Москва в момента на тази война“, споделя актрисата.Тя признава, че понякога тежестта на тези противоречия я връхлита в най-обикновени моменти."Седя сама на масата си в ресторанта и се старая да не заплача, за да не тръгнат хората тук да ме утешават и да ме питат какво ми е. Какво бих им обяснила? Ще звуча като ненормална.“