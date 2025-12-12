ИЗПРАТИ НОВИНА
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04
©
Алекс Николов се похвали с мощен звяр. Волейболната звезда показа черен спортен мерцедес, с който шпори по улиците на Италия. Алекс показа снимката на гъзарското возило пред базата на клубния си отбор "Лубе“.

Николов явно е фен на високите скорости, а колата напълно отговаря на звездния му статус. Българинът е една от големите звезди на клубния си отбор, който е сред водещите в най-силното волейболно първенство в света. В мощната кола Николов вози годеницата си Юлита, с която живеят заедно на Апенините.

Алекс показва кадри от ежедневието си в Италия, които са повече от любопитни. След като наскоро демонстрира певчески умения със съотборниците си, волейболистът отново хвана микрофона. Негов приятел свири на електрическа китара, а Николов припява на класиката на "Металика“ Master of puppets. Самият Алекс също се учи да свири на китара, като наскоро изсвири началото на Nothing else matters отново на култовата метъл група, която явно му е любима. Николов е голям меломан и наскоро показа певчески умения. Заедно с националите Самуил Вълчинов и Християн Димитров той сподели забавни клипчета от обща вечер, в които се надпяват с любими български хитове и се шегуват със собствените си певчески умения. "Момчетата просто се забавляват“, написа Алекс към видеото, в което тримата хванаха микрофоните и се впуснаха в импровизирана караоке сесия.

Освен с музика Алекс Николов се забавлява и с... покер. На път със съотборници българският волейболист раздава карти и събира чипове, но без да залага реални суми.

На хиляди километри от него брат му Мони Николов води далеч по-скучен живот. По-малкият от славната фамилия играе в Сибир за руския "Локомотив“, където прави фурор, но забавленията са далеч по-малко. Има голяма вероятност през следващия сезон Мони да заиграе в Италия и двамата братя да се съберат заедно в "Лубе“. Мони също демонстрира музикални таланти и дори разкри, че ще участва в проект на известен български изпълнител, пише HotArena.


