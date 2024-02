© Владимир Зомбори вдигна публика и жури на крака тази вечер в шоуто "Като две капки вода". Роденият в Пловдив артист се впусна смело в огромното предизвикателство да влезе в обувките на певицата с невероятен глас Adele.



Бутонът на късмета отреди на победителя от първи лайв да се изпълни носталгичната балада Hello. Обявената за “Кралица на разбитите сърца" певица изпълнява лиричната балада с акомпанимент на пиано и песента се превърна в тотален хит, а клипът на Hello е гледан почти 3 млрд. пъти в интернет, а в интервю пред Опра Уинфри по-късно Адел разкрива, че песента е за намирането на себе си. Всеки неин концерт започва с тази песен, тъй като намира за странно да поздрави публиката с Hello по средата на шоуто.



“Страшно я харесвам, но вокално ме притеснява как ще я изпълня. Основната ми цел ще е да разкажа нейната история. Адел е с голям диапозон на гласа и много високи тонове", сподели притесненията си Зомбори преди изпълнението.



"Настръхнах!!! Фантастичен!", "Дълбок поклон, Владо", "И тази година победителят носи името Владо! Поздравления!", "Отвя ги! Страхотно изпълнение! Браво!" - това са само част от стотиците положителни коментари веднага след изпълнението. Фейсбук буквално прегря от позитивни отзиви.



В първия лай победата грабна именно Владо с безупречната имитация на Джъстин Тимбърлейк. Актьорът показа и завидни танцувални умения с хита Sexy Back.