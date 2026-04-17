Популярният актьор и фотограф Владимир Карамазов загатна за финализирането на нов, дълго подготвян проект, който обещава да разкрие непознати страни от човешкото битие. В емоционална публикация в социалните мрежи той сподели, че работата по него е започнала още през 2021 г. и е към своя край, научи Plovdiv24.bg.

Според думите на Карамазов, новият проект е "важен и смислен" и ще даде достъп до светове, които остават скрити за масовата публика. Макар да запазва конкретните детайли в тайна, той подчертава, че това е поредната крачка в неговото развитие като визуален разказвач, фокусиран върху документалната фотография и социалните теми.След интензивни седмици на работа, включващи "километри под земята" и срещи с нови хора, артистът избра Родопите за своята заслужена почивка.

"Благодаря на всички, които ми помагат този проект да се случи. Когато е готов, ще бъда по-конкретен", написа той в социалната мрежа, оставяйки почитателите си в очакване на следващата му изложба или книга.

Това съобщение идва непосредствено след успеха на изложбата му "На тяхно място", посветена на доживотните затворници в Белене. Очакванията са новият проект да продължи линията на дълбоко психологическо изследване, като този път вероятно ще ни отведе в индустриални или природни локации под земната повърхност.

Творчеството на Владимир Карамазов претърпява забележителна трансформация през последните години, разширявайки се от театралната сцена и екрана към високите нива на художествената фотография. сред най-разпознаваемите лица на българския театър, като от над 20 години е част от трупата на Народен театър "Иван Вазов". От 2019 г. Карамазов се посвещава на фотографията и е един от най-награждаваните български фотографи на международната сцена през последните години