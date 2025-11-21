Виктор Калев: Благодаря за това чудо

© Преди дни Виктор Калев представи "Грамофонът“ в НДК, заедно със скъпите си приятели Орлин Горанов и Нели Петкова. Билетите за този спектакъл бяха изчерпани отдавна. На 7 декември артистът ще пренесе магията на шоуто в Брюксел, където българската общност ще има възможност да го аплодира.



"Благодаря, Зала 1 НДК! "Грамофонът“ отново оживя пред една невероятна публика. Всеки смях, всяко вдишване, всяка секунда мълчание… всичко беше музика. Благодаря ви, че напълнихте залата с енергия, любов и спомени.



И точно в тази магия представих за първи път и парфюма "Грамофонът“ – аромат, който носи същия дух, същата носталгия и същата топлина като спектакъла. За мен това е повече от продукт — това е още една форма на разказване. Ароматът на моята история.



Благодарности към целия екип, който прави този спектакъл възможен всеки път:



хората зад сцената, техническия екип, осветителите, озвучителите, грим ,всички, които движат машината "Грамофонът“, дори когато публиката не ги вижда.



Без вас това щеше да е просто сцена. С вас е чудо", каза по този повод Калев.