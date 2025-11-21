ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Виктор Калев: Благодаря за това чудо
"Благодаря, Зала 1 НДК! "Грамофонът“ отново оживя пред една невероятна публика. Всеки смях, всяко вдишване, всяка секунда мълчание… всичко беше музика. Благодаря ви, че напълнихте залата с енергия, любов и спомени.
И точно в тази магия представих за първи път и парфюма "Грамофонът“ – аромат, който носи същия дух, същата носталгия и същата топлина като спектакъла. За мен това е повече от продукт — това е още една форма на разказване. Ароматът на моята история.
Благодарности към целия екип, който прави този спектакъл възможен всеки път:
хората зад сцената, техническия екип, осветителите, озвучителите, грим ,всички, които движат машината "Грамофонът“, дори когато публиката не ги вижда.
Без вас това щеше да е просто сцена. С вас е чудо", каза по този повод Калев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2336
|предишна страница [ 1/390 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няма да я виждаме вече сутрин
12:38 / 21.11.2025
Богат българин днес има повод да почерпи обилно
09:51 / 21.11.2025
"Вайбър" пуска нова функция
12:16 / 20.11.2025
Пловдивска ученичка продължава да громи в "Стани богат"
11:50 / 20.11.2025
Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска нов роман
10:48 / 20.11.2025
Натали Трифонова показа бебе Арън за първи път
08:33 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS