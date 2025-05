Вениамин кара две коли, търси идеалната жена

© Вениамин е безапелационният победител в 13-тия сезон на шоуто "Като две капки вода“. Пред 40 000 души на националния стадион "Васил Левски“ на финала той изпя песента на Краля на попа Майкъл Джексън They Don’t Care About Us, чието послание е свързано с борбата за равенство на всички хора по света. Развълнуван от триумфа си бургазлията сподели през сълзи: "Хора, благодаря ви за всичко!“.



26-годишният бургазлия Вениамин си спечели чисто нов електрически автомобил с фамозен жълт цвят, който смята да шофира. Той е решил, че няма да продава старата си кола, която си купи миналата година. Още тогава много искал да има електрическа, но си взел хибрид, пише "Галерия“.



Изпълнителят в момента разбива музикалните класации с парчето "Как да спра да те обичам“ в колаборация с Ева Пармакова.



"С нея се познаваме от доста години, като мен и тя участваше в "X фактор“. Идеята беше да напишем песен за мен. Впоследствие се получи, че гласовете ни си паснаха перфектно в мелодията и решихме, че това трябва да бъде дуетно парче. Пеем за тази любов, без която не можеш“, издава Вениамин. Той все още не е срещнал подходящата половинка. Признава, че търси сериозни взаимоотношения, защота вече е на възраст, в която иска да създаде семейство. Само трябва да срещне идеалната жена.