Вчера навърши 64 години

© Родена е на 5 ноември 1960 г. Катрин Матилда Суинтън, известна като Тилда Суинтън, е шотландска театрална и филмова актриса. Известна е с главните си роли в независими филми и с поддържащите си роли в блокбъстъри.



През 1993 г. печели "Давид на Донатело“ за най-добра чуждестранна актриса за филма "Орландо“. През 2008 г. е ред на Оскар за най-добра поддържаща женска роля и наградата на БАФТА за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението си в игралния филм "Майкъл Клейтън“ (2007). Освен това тя печели наградата на Британската академия в Шотландия като най-добра актриса за филма "Младият Адам“ от 2003 г. Носителка е на три номинации за наградата "Златен глобус“ (2002, 2008 и 2013 г.), две номинации за наградата на БАФТА (2009 и 2012 г.) и много други.



Суинтън започва кариерата си в експериментални филми, режисирани от Дерек Джарман: "Караваджо“ (1986), The Last of England (1988), War Requiem (1989) и The Garden (1990). Тя печели Купа "Волпи“ за най-добра актриса на Филмовия фестивал във Венеция за ролята си на Изабела Френска в игралния филм "Едуард II“ (1991). След това участва в "Орландо“ на Сали Потър (1992) и е номинирана за Европейските филмови награди за най-добра актриса. Номинирана е освен това за Златен глобус за най-добра актриса в драма за изпълнението си в "Цената на мълчанието“ (2001). Ролята е последвана от участията ѝ във "Ванила Скай“ (2001), "Адаптация.“ (2002), "Константин“ (2005), "Майкъл Клейтън“ (2007), "Джулия“ (2008) и "Аз съм любовта“ (2009).



Суинтън печели Европейската филмова награда за най-добра актриса и е номинирана за Наградата на БАФТА (Британската академия за филмово и телевизионно изкуство) за най-добра актриса в главна роля за психологическия трилър "Трябва да поговорим за Кевин“ (2011).



Известна е и с ролята си на Бялата вещица Джейдис в кинопоредицата "Хрониките на Нарния“ (2005 – 2010) и с персонажа на Древния/Древната във франчайзинга на Киновселената на Марвел.



През 2005 г. получава наградата "Ричард Харис“ на Британските независими филмови награди като признание за приноса ѝ към британската филмова индустрия.



На рождения ѝ ден през 2013 г. ѝ е оказано специално признание от Музея на модерното изкуство в Ню Йорк: тя е първият нережисьор, комуто е оказана честта за Благотворителна гала вечеря. Нейни домакини са Карл Лагерфелд, Дейвид Боуи и Уес Андерсън.



През 2020 г. Суинтън получава Наградата на Британския филмов институт – най-високата чест, присъждана от него като признание за изключителен принос към филмовата или телевизионната култура.



През 2020 г. актрисата е на 13-о място в класацията на в. "Ню Йорк Таймс“ на 25-те най-велики актьори на 21. век. През същата година получава престижната награда "Златен лъв“ на Венецианския филмов фестивал за цялостни постижения.