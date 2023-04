Вашите данни продават ли се в тъмната мрежа – ето как да проверите дали сте били засегнати

© Уебсайтовете и скенерите ще определят дали вашите лични данни са в тъмната мрежа



Не можете да премахнете данните си, но има начини да се защитите



Това е плашещо осъзнаване, но вашата цифрова самоличност може да бъде грабната от предложилия най-висока цена в тъмната мрежа, пише Daily Mail.



До 25 милиарда телефонни номера, имейл адреси, данни за кредитни карти и данни за влизане са били в продажба миналата година, според доклад на екипа на Digital Shadows Photon Research, "Поглъщане на акаунт през 2022 г. “ .



Престъпниците могат да купуват стоки, използвайки вашата банкова сметка, да получават медицински грижи по вашата здравна застраховка и дори да извършват престъпления под ваше име.



Въпреки че не можете да премахнете информацията си от тъмната мрежа , можете да видите дали е на нейния черен пазар.



Експертите по киберсигурност препоръчват използването на скенери и уебсайтове, които търсят в тъмната мрежа от ваше име.



Потребителите могат да посещават уебсайтове като ID Security и Have I Been Pwned, които ще използват вашия имейл адрес или телефонен номер, за да видят дали сте в тъмната мрежа.



Мениджърите на пароли като LastPass и Keychain на Apple показват дали вашите пароли са били компрометирани или прекомерно използвани, като претърсват черния пазар и предупреждават потребителите колко пъти се появяват техните пароли.



Тъмната мрежа е един от трите слоя на интернет - другите два са повърхностната и дълбоката мрежа.



За разлика от световната мрежа, тъмната мрежа не може да бъде достъпна чрез търсачки.



Потребителите се нуждаят от анонимизиращ браузър, наречен Tor - съкращение от The Onion Router - кипяща матрица от криптирани уебсайтове, която позволява на потребителите да сърфират в ежедневния интернет с пълна анонимност.



Той използва многобройни нива на сигурност и криптиране, за да направи потребителите анонимни онлайн, отваряйки потребителите към беззаконна земя, където детската порнография, трафикът на хора, убийците под наем и други незаконни стоки са лесно достъпни.



И това е мястото, където можете да купувате и продавате личната информация на хората.



Около 6,7 милиарда от предложенията в тъмната мрежа през 2022 г. "имаха уникално сдвояване на потребителско име и парола, което показва, че комбинацията не е била дублирана в базите данни, според доклад на екипа на Digital Shadows Photon Research.



Тези данни се събират чрез пробиви на данни на големи организации, като банки, медицински заведения и компании за кредитни карти.



HaveIBeenPwned е начин да проверите дали вашата информация може да е била събрана по време на хакване.



Този уебсайт обхваща над 11 милиарда откраднати записи



Директорът на програмата за киберсигурност на университета в Индиана Скот Шакелфорд каза пред CBS : "Просто въведете вашия имейл адрес и той показва колко пъти този имейл акаунт е бил показан при пробиви и колко пъти се е появявал, например, в тъмната мрежа.“



Има и опция за плащане за тъмен уеб монитор, който непрекъснато сканира тъмната мрежа за вашите данни, като Aura, LifeLock и ID Watchdog.



Повечето от тези услуги таксуват средно на месец.



Въпреки това, поради престъпна дейност, скенерите за тъмна мрежа не могат да покрият всички откраднати данни в цялата тъмна мрежа.



Това е така, защото повечето от откраднатите данни се търгуват частно.



Мениджърите на пароли също така наблюдават тъмния слой на интернет и изпращат предупреждения на потребителите, ако техните идентификационни данни са компрометирани.



Ключодържателят на Apple криптира имена на акаунти и пароли за вашия Mac, приложения, сървъри и уебсайтове, както и поверителна информация, като номера на кредитни карти или PIN номера на банкови сметки.



Когато осъществявате достъп до уебсайт, имейл акаунт, мрежов сървър или друг защитен с парола елемент, можете да запишете паролата във вашия ключодържател, така че да не се налага да помните или въвеждате паролата всеки път.



И също така го блокира да бъде видян от любителите онлайн, но ви уведомява, ако вашите пароли са били компрометирани.



"Когато влезете за първи път, пише например 25 пъти, че тази информация се е появила при пробиви и това може да ви подтикне да бъдете малко по-проактивни и да промените тези пароли“, каза Шакълфорд пред CBS.



Потребителите, които са достатъчно смели да се впуснат в тъмната мрежа, за да търсят собствена информация, могат да го направят, като изтеглят Tor.



"За разлика от "точка com“ например, всички те завършват на "точка лук“, защото това е различен тип протокол, който да ви отведе до там“, каза Шакелфорд.



Раждането на тъмната мрежа се случи около 2000 г. с пускането на Freenet, дипломен проект на студента от Университета в Единбург Иън Кларк, който се зае да създаде "Разпределена децентрализирана система за съхранение и извличане на информация“.



Кларк искаше да създаде нов начин за анонимна комуникация и споделяне на файлове онлайн, което беше основата на проекта Tor, издаден през 2002 г.



Военноморските сили на САЩ разработиха "точков лук“, за да избегнат откриването и наблюдението, докато работят онлайн.



Въпреки това навигацията в Tor наистина е възможна само за опитни потребители на тъмната мрежа.



"Всъщност не отивате в уеб домейни като "престъпник-точка-лук“ нещо подобно“, каза Шакелфорд.



"Всички те са анонимизирани, така че всички те са само поредици от цифри и букви, така че всъщност е доста трудно да се намерят много от тях.“